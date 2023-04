Máster en la Universidad y también en su parcela

Hay personas que tienen el “don” de hacer muchas cosas, y además hacerlas bien. Ese es el caso del protagonista de este intento de reportaje, Máster en ciencias de la Educación superior y campesino de referencia nacional, por los resultados integrales que muestra la parcela, donde labora.

Norton Ignacio Peña Aguilera, un hombre delgado, de más de seis pies de estatura, muy conversador y sobre todo apasionado por sus responsabilidades, tiene su “finquita” en el mismo lugar donde llegó al mundo, hace poco más de medio siglo, justamente en el corazón de Pueblo Viejo, barrio en el cual está la génesis de Buenaventura, y donde su abuelo tenía una tienda, una farmacia y una guardería.

Allí, su padre laboraba el pedazo de tierra de la familia, y según sus confesiones, desde muy pequeño lo acompañaba en muchas de las tareas agrícolas y de atención a los animales de corral: “como mis hermanos mayores se fueron a vivir para Camaguey y para La Habana y mi hermana Sandra se fue para la Escuela Formadora de Maestros, me quedé solo con mis progenitores, y porque me gustaba, más que todo, les ayudaba, tenía mi azadoncita, mi machetico, una jabita en la que echaba el maíz y una coíta, porque sembrábamos con coa, nada de surcos con bueyes”.

No hay dudas de que el ser humano hereda muchas virtudes y otras las adquiere por estudio, por la observación diaria, por el interés. Así parece que le sucedió a Norton Ignacio: “A mi padre le debo haber aprendido muchas cosas desde muy pequeño, primero la honradez, después muchos secretos sobre las siembras y el cuidado de los animales de corral. Desde los ocho o nueve años ya sembraba solo, sabía matar un puerco, caparlo, asarlo, que por cierto, era esto último lo que más me gustaba, todos esos conocimientos se los debo a mi difunto padre”.

Así, desde muy chico, Norton se fue enamorando cada vez más de las labores agrícolas y con las aves y cerdos, las que una vez que concluyó sus estudios universitarios y terminada la misión como pedagogo en Venezuela, retoma con mucho ahínco y aplicando un fuerte potencial innovador, los trabajos en la hectárea de tierra familiar, fundamentalmente en la cosecha de hortalizas y con los animales de corral.

Para este laborioso calixteño, su estancia en el Instituto Politécnico Agropecuario René Orestes Reyné fue de mucha ayuda, pues en el mismo existe una finca para el aprendizaje de los estudiantes, donde se aplican de forma sistemática algunas novedades técnicas para buscar mayores rendimientos, tanto en los cultivos varios como en el ganado menor y las aves, según nos comentaba, sus estancia allí me permitió procesar el valor de una verdadera concepción en el uso de la ciencia y la técnica.

En 2011 Peña Aguilera regresa de Venezuela, cierto que no traía el morral lleno de semillas pero sí de fértiles ideas para poner en práctica en cuanto llegara: “Cuando retorné, mi hermana me dijo que había puesto el pedazo de tierra a mi nombre para que lo trabajara y en febrero del 2012 comencé, recuerdo que la primera cosecha fue de tomate. De ahí para acá no hemos parado”.

Y en verdad que ha sido un torrente de impresionantes resultados, excelentes cosechas de col, pepino, calabaza, sasanahoria y lechuga: “esto se logra poniéndole cada día más amor y también agregando al terreno mucho abono natural, algunas inversiones como un biogás, para aprovecharlo todo”.

Este patio, conocido como El Mamoncillo, es de referencia y de excelencia nacional de la Agricultura Urbana, la producción es totalmente orgánica, ningún tipo de fertilizantes químicos, ni pesticidas, ni herbicidas, ni hormonas de crecimiento, esto se logra aplicando mucha ciencia e innovación.

Difícil es creerlo pero los ojos de los visitantes, amigos y estudiantes se doblegan al tamaño, la textura, el color, el sabor de los diferentes tipos de hortaliza, llevando la condición de reina la lechuga, la que lleva varios años como objeto de estudios científicos por parte de alumnos de la Universidad municipal, donde Norton es profesor: “Hay varias tesis de los estudiantes de la carrera de Agronomía que se han hecho sobre la base de estudios comparativos de la lechuga, aquí en mi parcela, la última de ellas fue de Rolando Mora, graduado este curso con título de oro, comparando como era el comportamiento del suelo y la productividad ciclo vegetativa o rendimiento de la lechuga, utilizando estiércol de gallinaza, materia orgánica y el biosol del biogás, es decir, aplicando ciencia y técnica, que es lo que hacemos en esta parcela.

Máster en ciencias Norton Peña,en plena finca con estudiantes del Centro universitario Municipal Calixto García.