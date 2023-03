“Servir, repartirse, darse en pedacitos”… Así era Pepe Piña.

No existe duda alguna que los años 2020 y 2021 fueron extremadamente dolorosos. La Covi 19 dejó una estela de luto en millones de familias de todo el mundo.

En Cuba, a pesar de todo el esfuerzo del Gobierno, de nuestros científicos y del personal de la Salud y otros Organismos, no pudo evitarse que fallecieran, hasta este viernes, ocho mil 530 compatriotas.

Hoy, cuando estamos en medio de las actividades por la Jornada de la Prensa, se escuchan con más nitidez, por cada uno de los rincones de esta Emisora, el andar y la voz de José Andrés Piña Rodríguez, quien fuera uno de los tantos calixteños que nos arrebatara la maldita pandemia.

Por fortuna, en medio de tan tenebrosa desgracia, a “pépe”, como le decimos aquí y, en su idolatrado pueblo natal de San Agustín de Aguarás, solo le llevaron su cuerpo, porque su espíritu y su alma toda, sigue entre nosotros como ejemplo genuino de padre preocupado, hijo amoroso, amigo perpetuo y profesional de un alto nivel.

No olvidaré jamás que en la clausura de un festival provincial de la Radio, el avezado periodista y conductor por décadas del afamado Programa de Primera Mano, Félix Hernández, me comentó: “Cada vez me convenzo más de que Piña es muy bueno con la pluma en la mano y un “maestro” haciendo Comentarios”.

No sé si aquellas palabras que me rebozaron de humilde orgullo, llegué a decírselas, aunque si no lo hice no pequé, porque bien sabemos que “pépe” era desinteresado por lo material y parco para los elogios.

Más allá de sus virtudes como ser humano y cronista, era de las personas más apasionadas y conocedoras del quehacer deportivo nacional e internacional, sobre todo de nuestras principales disciplinas: béisbol, boxeo y atletismo, así como del fútbol europeo y las Grandes Ligas de Estados Unidos.

José Andrés, que desde pequeño disfrutó a plenitud con la práctica de la pelota y el balompié, integró varias veces el equipo de softbol de la prensa, destacándose más que todo, por su fuerza al bate.

Justamente este sábado, su impronta como atleta estará dándole la vuelta al cuadro a los dos terrenos del Combinado Deportivo de Buenaventura, durante el desarrollo de la Segunda Copa de esta disciplina, realizada en su memoria, y en la que estarán presentes amigos periodistas de Las Tunas, Santiago de Cuba y Holguín, además de una selección del municipio.

Imagen de archivo.

Será este un humilde pero sincero homenaje del pueblo calixteño a quien desbordó una huella de virtudes que lo convirtieron en un ser humano excepcional.

Concluyo recordando lo que expresara hace justamente doce meses, en la apertura de la Primera versión de este evento, el escritor local Daer Pozo Ramírez: “ Servir, repartirse, darse en pedacitos, cargar el bate, y estar en home dando pelea, y callado volver con el triunfo o las ganas de volver a dar batalla, siempre dar batalla. Y alzar la copa que te nombra, la copa del triunfo de los buenos, de los que vivieron para ayudar, para unir, para sudar la frente y el alma y lanzar, dar ánimo, y nunca darse por vencido ni ante la noche más larga…

Homenaje en el Cementerio de Palmarito(San Agustín de Aguarás) al periodista José Andrés Piña.