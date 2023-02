Juan Almeida, sencillez, humildad y arrojo.

Foto tomada de Escambray.

El ejemplo de Juan Almeida Bosque está presente siempre entre los Combatientes de la Revolución Cubana del municipio de Calixto García, así se recuerda en cada encuentro en el que se hace alusión a su sencillez, humildad y arrojo.

En encuentro reciente con las nuevas generaciones se compartieron anécdotas que demuestran que brilla y late con fuerza la vida de este hombre , nacido el 17 de febrero de 1927, en La Habana, donde sintió el látigo incesante de la miseria y la injusticia de los gobernantes de turnos en la República mediatizada implantada en Cuba el siglo pasado por los Estados Unidos.

Creció Almeida con sus 11 hermanos, junto a su padre, Juan Almeida Pérez y la madre Rosario Bosque Montalvo, de quienes heredó desde muy pequeño la rebeldía ante cualquier manifestación de injusticia

Era el joven Juan Almeida, alegre pero profundo en sus convicciones que le llevaron a rechazar el Golpe de Estado perpetrado por Fulgencio Batista el 10 de Marzo de 1952, violando de esta manera la Constitución y echando por tierra las aspiraciones de llevar el pueblo al poder.

Esa fue la Clarinada para que Almeida fuera al Asalto al Cuartel Moncada, desde México viniera en el Yate Granma, Combatiera en la Sierra Maestra donde ganó los grados de Comandante del Ejercito Rebelde y compartiera con Fidel Castro, el Triunfo de la Revolución Cubana de 1959.

Como no recordar aquel 26 de julio de 1953. En el juicio el combatiente Juan Almeida respondió enérgicamente: “Sí, participé; nadie me incitó, a no ser mis propias ideas”.

En el mal llamado Presidio Modelo de Isla de Pinos, con motivo de una visita del tirano al establecimiento penitenciario, comenzó a entonar a viva voz las notas del himno del 26 de Julio, y fue seguido por sus compañeros, lo cual les costó a todos un severo castigo.

Muchas fueron las responsabilidades de Juan Almeida Bosque en Defensa de la Revolución, dentro y fuera del país, las que desempeñó y llevó siempre adelante sin dejar a un lado la afición por la música y la de novel escritor.

El comandante Juan Almeida Bosque cumplió importantes tareas encomendadas a él por el alto mando revolucionario. Jefe de la Fuerza Aérea Revolucionaria, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y de su Buró Político desde su fundación, Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde la primera legislatura y Vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba. Presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Por ello cada día en el municipio de Calixto García, los combatientes recuerdan con cariño y admiración la vida y obra de Juan Almeida Bosque, quién falleció físicamente el 11 de septiembre de 2009, para seguir vivo por siempre en el pensamiento de los cubanos dignos.