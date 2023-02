Fernando Hechavarría un artista más allá de la plástica

Como un fiel exponente del dibujo en el que se inspira para contar desde la óptica más personal se define el quehacer artístico del instructor de la plástica Fernando Hechavarría ,quien logra en sus obras la genuina cubanía.

Así es que desde sus piezas más intimas y su labor educativa ha logrado ubicarse entre los profesionales del holguinero municipio de Calixto García con más renombre en el arte de los trazos y las líneas.

A propósito de la celebración hoy del Día del Instructor de Arte, Fernando Hechavarría cuenta de la vocación que lo ha hecho un profesional para Cuba y el mundo.

¿Cuándo es que descubres que te gusta pintar?

Desde pequeño me gustaba dibujar, me fascinaba pintar tractores por mi casa en el barrio Camilo Cienfuegos en el consejo popular de Las Casimbas, transitaban mucho estos vehículos y fue lo primero que hice al igual que los retratos a la edad de 6 años. Sin ninguna asesoría pintaba lo que veía y así transcurrieron los años en la educación primaria y secundaria.

¿Cómo es que llegas entonces a estudiar instructor de arte?

Cuando cursaba la Secundaria básica ya se estudiaba la carrera en la provincia ,me fui para un concentrado allí tuve mi primer profesor Idelmar Cordero que me enseñó algunas técnicas y fue como abrir la puerta para lo que vendría luego, me sirvieron mucho a la hora de presentarme a los exámenes de la carrera y finalmente me fui a estudiar para la provincia.

Al graduarte dónde comienzas a trabajar y qué proyectos marcan tu vida profesional.

Comienzo en la escuela llamada la 2 de San Andrés, un trabajo bonito allí luego por situaciones personales me traslado al municipio de Holguín, y regreso unos años más tarde al entonces centro mixto Rafael Cruz Pérez de Domínguez, para mi una experiencia maravillosa al lado de profesionales excepcionales como Luis Alberto Góngora de la especialidad de Música y Osmani Barallobre de Danza en la que logramos proyectos que trascendieron en la escuela y dejaron una huella también en el barrio.

Cuando tuvimos que salir de ese centro para hacer otros proyectos las muestras de agradecimiento fueron muchas y la verdad que esos momentos gratos en galas, actividades por el Día del Estudiante, entre otras se recuerdan siempre.

¿Dónde retomas tu vida profesional?

Me traslado a la secundaria Pedro Véliz de Las Casimbas en la que permanezco actualmente con un trabajo interesante con mis estudiantes y se me da la posibilidad de trabajar en la Casa de cultura de Buenaventura en la que he logrado proyectos maravillosos con mis talleristas en concursos como “Donde Crece la Palma” auspiciado por las Casas de Cultura a nivel de país, y otros de la propia Brigada de instructores de arte ,en la que nos hemos sumado con obras de mis aficionados y las mías en lo personal con mis dibujos que es lo que más defiendo y hago.

Fernando y su aficionada Oriannis Dayira Carralero ganadora del concurso De Donde Crece la Palma 2023.

A la par asumes proyectos que traspasan fronteras. ¿Cómo valoras esta experiencia que te ofrecen las Artes plásticas?

Me gusta el diseño gráfico y se me dio la posibilidad de trabajar con una compañía de marketing española BustaSoft una experiencia que me ha hecho crecer y poner en práctica lo aprendido en mi carrera.

¿Satisfecho con lo logrado hasta el momento?

Contento de lo conquistado, pero me considero insatisfecho porque sé que aún es posible hacer más, soy de los que estoy en constante desafío con nuevas propuestas y quisiera en el futuro contar con un proyecto infantil desde las artes plásticas ,sería interesante al igual que llevar mi talento al mercado interno y seguir enfocándome en la labor de creación en las escuelas y la comunidad hay mucho talento y poco a poco en el municipio de Calixto García se van abriendo paso las Artes plásticas.