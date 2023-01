Arte calixteño en la cúspide de concursos dedicados a Martí.

Melisa Tamayo y el instructor de arte Luís Alberto Góngora.“Hacer es la mejor manera de decir” y esa fue la máxima que unió el talento de aficionados al arte del holguinero municipio de Calixto García, a instructores de arte y la familia para mostrar sus obras en el concurso “El Martí que yo Conozco”, auspiciado por la brigada de instructores de arte en Holguín”.

Para sorpresa de Melisa Tamayo González, la obra presentada “El martí que yo conocí” en la que además de interpretar asumió roles como compositora a dúo con su mamá, mereció premio como obra inédita. “Cuando dijeron mi nombre yo dije esto no puede estar pasando y me sentí emocionada y muy feliz, asegura sonriente esta pequeña, quien actualmente cursa el quinto grado en el seminternado Rigoberto Mora Aguilera de Buenaventura”.

“Cuando subí al escenario estaba nerviosa pero luego me sentí muy bien, pues es una canción que conozco y amo”, comenta la aficionada de excepcionales cualidades vocales y acento coral.

Presentación de Melisa en el campamento de pioneros Cayo Saetía.

Para su mamá Yusmila González Áreas, coautora de la canción el Martí que yo conocí, obtener este premio tiene especial significado. “Feliz es un momento en que uno no sabe si llorar o reír porque ver a mi hija realizada incipiente , pero por lo menos los primeros pasos que los esté dando firmes es muy bueno y demuestra que si se puede y que no es en vano todo el esfuerzo que se ha hecho. “

De las motivaciones para la composición del tema cuenta González Áreas. “Martí es mi pasión y también parte de un proyecto de historia paralela que le da continuidad a mi tesis de doctorado que es Cómo enseñar a los estudiantes una historia total ,y una arista que estaba menos trabajada que me apasionaba desde pequeña era la parte musical ,a mi me gustó cantar y componer no pude desarrollarme de pequeña y entonces aproveché la oportunidad porque como vi las cualidades de mi hija para desarrollar la mía y la de ella al mismo tiempo”.

Los resultados no son solo nuestros y agrega Yusmila González Áreas detrás de este premio está el talento del instructor de arte Luis Alberto Góngora Martínez que ha estado guiando a mi niña y Felipe Montero como arreglista musical, todos juntos hacemos un equipo y ahí está el fruto de la consagración y la perseverancia”, acotó.

Al decir de Luis Alberto Góngora Martínez la incorporación de Melisa a sus talleres de creación, ha sido una bendición, en la Casa de cultura Jesús Avilés Urbino, de Buenaventura. “Es muy hábil y adquiere rápido las técnicas y herramientas para demostrar su potencial en cada presentación, estoy muy contento con este premio”.

Otro versátil calixteño en la manifestación de Artes plásticas, Fernando Echavarría Martínez también mereció lauros junto a su aficionada Yurisleidis Rubio Martínez con una de sus obras.

Impresionado con este premio comenta: “Satisfecho con lo logrado es un dibujo donde trabajamos la técnica de lápiz de color con una temática libre con colores bien cálidos, contrastante la imagen de José Martí, de perfil, de impresiones grandes y es el resultado de una labor de un buen tiempo en mis talleres de creación y contento además porque el concurso “De donde crece la palma” que convocan a nivel de país las casas de cultura también fuimos reconocidos con una muestra de la aficionada Orianis Dayira Carralero Ávila en la que se logra un buen uso de la técnica mixta, el jurado se quedó muy impresionado y nos queda esperar a ver si tenemos igual dicha a nivel nacional”.