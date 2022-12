Un lugar especial en el corazón de los calixteños.

Elena recibió el reconocimiento de la Dirección Municipal de Salud a propósito del Día de la Medicina Latinoamericana.Desde la infancia, por esos azares de la vida, supo que sus destinos la llevarían a curar, a aliviar y a acompañar el dolor de otros como propio, pues de eso se trata una noble y altruista profesión como la de enfermería. Por eso quizás el tiempo no cuenta en su ajetreo de cada jornada en el consultorio médico para llevar el mensaje preventivo, seguir como pocos la atención a los niños y embarazadas y lograr en el menor tiempo posible inmunizar a su población.

Así encontramos a Elena Sánchez Batista, esa sangermanense devenida en calixteña que se ha sabido ganar un lugar especial entre sus pacientes y colegas.

Para mí, confiesa, “ser enfermera me llena de orgullo y lo hago con todo el placer del mundo, la experiencia adquirida es válida pues son 33 años de labor que se dice fácil pero no lo es, desde escuelas como la secundaria conocida popularmente como La Yolanda en el consejo popular de Monte Alto donde me inicié como parte de mi servicio social, aportando en la formación de los médicos y trabajando todos los días, porque soy defensora de que siempre podemos lograr nuevas metas.”

Y continúa “Elena “Sí, te aseguro, que para ejercer esta u otra profesión en el sector hay que preparase bien y saber llegar a los demás. La atención primaria es un eslabón imprescindible como garantía de salud y que se me reconozca mi desempeño me satisface ,y la disposición es la mejor manera de seguir desde mi pedacito aportando por servicios de mayor calidad”.

Otro de los holguineros devenido en calixteño y reconocido por su humanismo, solidaridad y carisma para afrontar los problemas por difíciles que sean es el banense René Garcel Acosta.

Su profesión ,confiesa ,es la mejor manera de agradecer el cariño de los calixteños. “Mi profesión es para salvar, ayudar, cuidar gente y siempre lo he hecho con amor y un poco que pagando la deuda de cariño que este noble pueblo me ha ofrecido en estos más de 30 años de servicio. Comencé por el entonces internado Frank País ubicado en el Cruce de Maceo, luego continué estudios, hice la especialidad en Medicina General Integral, ocupé cargos directivos, cumplí misiones en el exterior, pero considero que siempre he sido René el Médico, ese apelativo que tanto me gusta cuando se me acerca la gente especialmente los niños que me llaman René mi amigo, ese cariño de mi gente no tiene comparación con nada y siempre dispuesto a ayudar”.

“ Actualmente me encuentro laborando como médico intensivista en el hospital municipal, una labor muy linda pues ayudar a salvar vidas es un reto diario ,pero tiene la satisfacción de que estás cumpliendo con tu deber y que este tiene un reconocimiento, la mayor gratitud para un profesional”,aseveró.