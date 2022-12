Distinguen a mujer calixteña en el libro “ Lucías de Hoy”

Delia Carballosa,(La segunda de isquierda a derecha) firma el libro "Lucías de Hoy",en la ciudad de Holguín.

Delia Carballosa Zaldívar ,es una federada calixteña que tuvo el privilegio de haber sido escogida para inscribir su nombre en el libro “ Lucías de Hoy “, como reconocimiento a su entrega y dedicación a la Federación de Mujeres Cubanas.

“Me siento orgullosa porque es el reconocimiento a los años que llevo al frente de la organización , en el bloque 9 ,me satisface cumplir con las tareas que se me asignan, no trabajo por reconocimientos alguno, lo hago porque me siento útil ,y amo el trabajo de la organización, expresa Delia.

Esta destacada federada, dirigente de base desde hace más de cuarenta años manifiesta el orgullo que siente por pertenecer a la organización.

“ Siento una satisfacción inmensa al ver que las mujeres me siguen, les gusta asistir a las actividades que planificamos, y es un orgullo muy grande saber que mis hijos, min nietos me ven que sigo activa, y seguiré mientras tenga salud”, manifiesta emocionada Delia.

La federada Delia Carballosa deja claro su mensaje a las nuevas generaciones .”Yo les digo a las muchachas jóvenes que amen y cuiden esta Revolución , que esto es lo más grande, sabemos que hay situaciones difíciles pero tenemos que seguir apoyándola para que siga adelante”

El libro “ Lucías de Hoy” instituido en 1997 por la Federación de Mujeres Cubanas, lo firman las féminas, que se distinguen por su trayectoria revolucionaria, en los ámbitos laboral, económico, cultural y social, y destaca el nombre de Lucía Íñiguez, madre de Calixto, ejemplo de patriota holguinera y digna mujer cubana.