Módulo pecuario Camilo Cienfuegos por la senda de la productividad

Ramón Rodríguez Domínguez, al frente del módulo pecuario Camilo Cienfuegos

Situado a unos 8 kilómetros del poblado cabecera del holguinero municipio de Calixto García se erige el módulo pecuario Camilo Cienfuegos perteneciente a la Empresa Avícola holguinera, una iniciativa que con estirpe y tesón calixteño aspira en convertirse en un sólido proyecto para el autoabastecimiento alimentario.

Con ese fin 4 naves construidas de manera rústica muestran la valía de esta propuesta en las que ya se fomentan gallinas, codornices, conejos y ovejos para contribuir a la comercialización de huevos y carnes.

Pero lo que fue escepticismo en principio para algunos, hoy es una pura realidad que deslumbra a todo el que por allí transita al ver cuánto es posible lograr cuando la voluntad y el amor se unen. Así cuenta Ramón Rodríguez Domínguez, al frente del módulo pecuario Camilo Cienfuegos. “Esto aquí era maleza y bejucos empezamos de la nada y mira lo que hemos logrado iniciamos con 300 gallinas y ya hoy contamos con 1000, teníamos 1500 codornices en la primera crianza y ya hoy contabilizamos 5 mil, las reproductoras de ovino eran 33 y actualmente superan las 60 y en la reproducción cunícola se experimentan avances de igual manera, por eso estamos seguros de que SI es posible ser rentable y aportar a la alimentación de nuestro pueblo que es esencia de esta iniciativa ,confiesa este emprendedor calixteño que no dudó en asumir el reto ante el colectivo de trabajadores para sacar adelante este módulo pecuario de apenas dos años de creado.

Rodríguez Domínguez se ve confiado de su unido colectivo y asegura que para el 2023 tienen nuevos planes: “Este proyecto va en grande y estamos confiados de que lo lograremos porque contamos con garantía alimentaria pues de las 16 hectáreas de tierra que tenemos 7 están dedicadas a la siembra de productos como la caña, la yuca y otros renglones, que nos aseguran parte del pienso animal. Además recibimos parte de la provincia que lo dedicamos a las codornices que son pequeñas y no consumen tanto. Lo demás lo ponemos nosotros a fuerza de trabajo y constancia porque aquí siempre hay trabajo.

Por eso encontramos bien temprano a Moraima González Pupo en su ajetreo cotidiano. “Mi tarea es atender todas las aves, aquí paso buena parte del día y me gusta porque he dedicado toda mi vida a las labores del campo. Para trabajar aquí, confiesa, se necesita tener amor a los animales hay que cuidarlos y atenderlos bien para lograr resultados.

“Hemos decidido, cuenta González Pupo, apostar por la crianza de las gallinas Semirústicas y Campero mejorado, mira que salud tienen están a punto de poner y es muy bonito ver el desarrollo de estas aves que es fruto de tu labor diaria. “Tenemos un patio grande sembrado con plantas de frijol gandul, que además le ofrecen sombra y alimento a la vez, se le hace el pastoreo y en la tarde se llevan a su nave para evitar que algún animal les pueda ocasionar daños”, comenta orgullosa esta laboriosa mujer conocedora de la veterinaria, y ejemplo ante su colectivo por las destrezas y cuidados a sus animales.

En una de las naves colindantes Arnol Ávila López no se queda detrás y pone en práctica lo aprendido en su técnico medio en Agronomía. “Me encargo de cuidar los conejos tengo 11 reproductoras, 3 sementales, 4 gazapos y 8 en desarrollo todos machos. La limpieza diaria de las cazuelas del agua y la alimentación son claves para la salud de estos animales me gusta observarlos bien detenidamente, comenta el joven navero mientras explica con lujo de detalles la labor que además realiza para el fomento de ganado menor. “Parece fácil pero no lo es hay que tener cuidados con los ovejos para que no se te enfermen y agrega hay que alimentarlos bien, soltarlos al potrero después que no haya rocío para evitar los parásitos, mantener la limpieza y el suministro de agua.”

Así se abren paso con su quehacer diario los trabajadores del módulo pecuario Camilo Cienfuegos ubicado en la barriada de los Almácigos, convencidos de que con su dedicación y esfuerzo se pueden superar adversidades y salir adelante para llevar alimentos de calidad al pueblo.