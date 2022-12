Armando Ávila Verdecia: “Fidel sigue siendo mi Comandante en Jefe”.

Tenía apenas 25 años de edad, cuando a cientos de kilómetros de su Monte Alto natal, una mina personal y otra antitanque, le destrozaron un muslo, la parte derecha del pecho, un brazo, y el rostro, quedando totalmente irreconocible, al extremo de perder la boca, con toda la dentadura.

“Once días me mantuvieron en Luanda, sin conocimiento, más muerto que otra cosa, hasta que me pudieron trasladar hasta el Hospital Naval de La Habana, donde estuve más de mes y medio sin resucitar. Cuando desperté, estaba amarrado, trataba de safarme, hablaba locuras, pensaba que me habían cogido preso los contrarios, me decían que me estuviera tranquilo, que estaba en Cuba, al principio no entendía, hasta que varias horas después reconocí a mi madre y me fui calmando”. Este es parte del testimonio de Armando Ávila Verdecia, que estando de Jefe de Plana, cumpliendo misión internacionalista en Angola, cayó en una emboscada, en las fronteras con Zaire, tras un arduo combate de las fuerzas cubanas contra las de la UNITA.

Armando, quien se desempeñaba como jefe de Recursos Humanos en una de las granjas de la Empresa Pecuaria Sur, en este municipio de Calixto García, partió hacia el África en 1983, dejando a su esposa Deisy, y a sus dos hijas, Liudmila y Yelisnay, de cinco y seis años, respectivamente, al cuidado de su padre José, ya fallecido, y su madre Norma.

Cuando se inicia un diálogo con este cariñoso calixteño, es difícil quitarle la palabra: “La recuperación fue extremadamente lenta, más de ocho años, en diferentes instituciones de la salud de la capital, imagínate que fueron en total seis operaciones para tratar de sacarme diez fragmentos de proyectiles, para darle forma otra vez, sobre todo en el brazo, la mano y, reconstruirme totalmente la parte de la boca, y mírame, mírame bien, no quedé tan mal, verdad”, así nos dijo, con la jovialidad y el humor que lo caracterizan. Sin tiempo para detenerlo, abundó: “yo tengo un agradecimiento muy grande para todos los médicos y enfermeras que me han atendido durante tantos años dando lucha. A ellos y a mi Comandante en Jefe Fidel, que sigue vivo, muy vivo, les debo la vida, a los médicos porque me salvaron y a Fidel porque me enseñó a no rendirme, y a ponerme bien los pantalones, a luchar como tuvieron que hacerlo ellos, porque nadie imagina los dolores que yo aguanto, y en estos tiempos de frío más, bueno, para que decirte”.

En todas las fechas importantes de la vida de Fidel ,Armando pone la exposición en el portal de su casa.

De su grandeza como hombre, como amigo, de su alegría natural, de su solidaridad, damos fe, pues tenemos la dicha de vivir en la misma calle, apenas a cien metros, en el Reparto Nuevo, en Buenaventura. Conocemos de su amor infinito por la obra de Fidel, además de su valentía: “Delante de mí nadie puede ofender al líder de la Revolución, a su obra, bien alto que lo digo, él sigue siendo mi comandante en Jefe, y que se sepa bien, así como estoy, como dice el dicho, le paro el caballo al más pintao de la paloma”.

A este hombre, que justamente hoy, está cumpliendo 65 años de edad, le sobran las virtudes, además de las mencionadas, es conocedor como pocos, de las bondades de la medicina verde para la salud humana, y créame que cuando le solicitan alguna, si no las tiene en su patio, las busca en otros lugares, así lo confirma: “Como ando a diario por potreros y guardarrayas, pastando a los ovejos, me fijo en todas las plantas para cuando me pidan alguna, si no la tengo en el patio, sé dónde encontrarla”

Así de humilde y servicial es este calixteño, que lleva en su cuerpo las trazas del fuego que hace cuatro décadas le quisieron echar cenizas a su cuerpo viril, algo imposible de lograr cuando en un ser humano se desborda la pasión por la vida.