Reinerio, un albañil que ratifica la condición de mejor trabajador.

El albañil Reinerio Laffita Peña, ratificó la condición de mejor trabajador anual de los Bigadistas del Ministerio de la construcción(MICONS), en el municipio holguinero de Calixto Gacía, estímulo que dedica a saludar el 5 de Diciembre, Día del Constructor.

Neyo como cariñosamente lo conocen sus compañeros de trabajo y vecinos de la comunidad natal de Las Barias recibe el reconocimiento por oncena ocasión consecutiva.

Periodista: Reinerio ¿Cómo logras esos resultados en tu trabajo?.

Reinerio.-No ha sido nada fácil, me levanto todos los días a las 5 de la mañana para estar puntual en mi puesto de trabajo, y regreso a mi casa en las primeras horas del anochecer.

P.-¿Qué representa el trabajo para ti?.

R.-Yo no sé vivir sin trabajar, el trabajo es todo en mi vida. Así me enseñó mi abuelo y mis padres , y eso he hecho durante mis 60 años, y haré siempre.

P.-¿Desde cuándo trabajas con los Brigadistas del MICONS?

R.-Hace once años y estoy muy contento de trabajar con ellos.

P.- Y antes ¿Dónde trabajabas?.

R.-Trabajé en la construcción, en el Laminador en la provincia de Las Tunas, y en la UBPC Antero Regalado Falcón, de la zona de Jagüeyes, próximo aquí a Buenaventura.

P.-¿En qué obras has participado este año?.

R.-En la construcción de 9 viviendas en el municipio y otras en el reparto Villa Nueva en la cuidad de Holguín, asignadas a los médicos y otros especialistas de la Salud pública en la provincia.

P.¿Qué satisfacción sientes cada vez que terminas una obra?

R.-Me alegra mucho iniciar y terminar obras, la satisfacción es muy grande, porque así ayudo al bienestar de muchas personas dentro y fuera del municipio.