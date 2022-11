Memorias de un calixteño junto a Fidel.

Al triunfo del primero de enero de 1959, miles de jóvenes integraron desde la sierra y el llano la lucha insurreccional, y fueron los protagonistas de las tareas que marcaron la transformación social y política en proceso como parte de las transformaciones que auspiciaba la Revolución.

Al triunfo de la Revolución Roberto Díaz Torres, era apenas un niño, pero pronto fue madurando y ya comenzaba a comprender la necesidad de sumarse a Fidel y a la Revolución, por eso el primer camino que lo alineó al nuevo proyecto social ,resultó su incorporación a las filas de las Milicias Nacional Revolucionaria desde un batallón creado en Buenaventura.

“Desde las filas de este batallón que radicaba en La Mananina, actual Villa Magalis, aquí muy cerca de Buenaventura marcharon un grupo de milicianos hacia El escambray como parte de la lucha contra bandidos, yo era todavía un adolescente con baja estatura lo que me hacia ser un niño y no me seleccionaron para esa misión”, relata Roberto Díaz Torres, acerca de esta primera etapa de su incorporación a la defensa de la Revolución.

Y continúa diciendo” Próximo a entrar a la década del 70 me convocó el Servicio Militar General y luego de cumplir la preparación inicial en medios de complejos sucesos, el Comandante Zayas me asigna al central Tacajó donde debía cumplir tareas de protección a la economía, ya que por aquellos tiempos el enemigo trataba de impedir el éxito de la zafra del 70, realizando sabotajes. En estos eventos se me asignó un chofer y una camioneta para realizar recorridos por todos los lugares que podían ser sensibles al sabotaje, recuerdo cuando al cumplir un recorrido por la conductora de agua que abastecía al central sorprendí a un individuo que se trasladaba en un tractor, momento en que cruzaba por encima de la tubería de aluminio, cuando el paso era sobre un tubo de hierro, de inmediato lo detuvimos y lo llevamos hasta Báguanos, donde se le entrego al Jefe de puesto de la Policía Nacional Revolucionaria”.

Tres años trascurrieron en estas operaciones de defensa de ese objetivo económico hasta que el Comandante Alfredo Zayas, que esa época se desempeñaba como Primer Secretario del Partido en la provincia de Oriente, le da por cumplida la misión, y le indica, luego de dos meses de vacaciones, incorporarse nuevamente para cumplir otras tareas.

“ Transcurrió el tiempo indicado, fui nuevamente ante Zayas, el cual me dijo que iría a cumplir nuevas misiones, y me ofrece un sobre para que se lo entregue a Celia Sánchez en La Habana, nunca había viajado hasta la capital del país, sólo conocía hasta Ciego de Ávila, pero bueno, emprendí el viaje y al llegar a la terminal , pregunté de inmediato donde quedaba el Consejo de estado, y alguien me dijo- tome por ahí rumbo al Latinoamericano, caminé varias cuadras y nuevamente volví a preguntar , me indicaron volver atrás hasta donde había una torre alta y una plaza amplia, hasta allí llegué , el primer contacto fue con la guardia, elegantemente vestidos, los que me ordenaron detenerme, le presenté la carta y me indicaron ver a Celia, hasta su encuentro fui luego de pasar por cuatro postas de la guardia personal de la heroína”.

Y continúa narrando el calixteño Roberto Díaz “Con la amabilidad que le caracterizaba me asignó un trasporte que me llevó hasta el Cotorro donde se me atendió, cierto es que la nueva tarea consistía en formar parte del batallón de protección de la máxima dirección del país, allí conocí personalmente a Fidel ,el que por la mañana bajaba a conversar con nosotros, nos hablaba de la situación de los países y pueblos de América Latina con detalles como, la cantidad de cabezas de ganado que había en esa época en Argentina. Dedicó horas a hablar de los proyectos de la Revolución, del desarrollo de la industria azucarera, la producción agrícola y el turismo. De varios temas y asuntos nos hablaba. Su figura imponía respeto por su inteligencia, no me cabe dudas que Fidel ha sido el mejor alumno de Martí por su inteligencia y capacidad, yo no lo podré olvidar jamás como tampoco lo podrá olvidar la humanidad”.

De sus ojos se deja ver una lágrima que se convierte en llanto…. “Fidel no debió morir, él hace mucha falta a Cuba y al mundo , su muerte me causó mucha tristeza, recuerdo el día que pasó por aquí la caravana fúnebre con los restos del Comandante en Jefe, ese día también lloré de tristeza, y es que a cada rato me recuerdo de él y me retorna a la memoria cuando conversó varias veces conmigo, siendo yo integrante del pelotón de protección del Consejo de Estado”