Fidel es y siempre será Fidel

Hoy me sobran razones para no olvidar, para hablar de Fidel en presente y no en pasado ,porque Fidel es eso, siempre presente . Estamos hablando de un hombre de esos que no pasan inadvertidos ante los ojos del mundo, de esos que tienes que levantar la cabeza y reverenciarlo como el mejor, como el más digno y cabal.

Y cómo no recordar hoy al cubano digno que vivió para su pueblo y para su Patria, cuyo pensamiento universal supo ponerlo a la altura de un mundo que lo situó en tiempos y momentos difíciles para la humanidad.

Estamos hablando del hijo fiel de Cuba, de aquel que supo forjarla y cuidarla hasta el instante que dejó de respirar, del soldado fiel que supo cambiar su cuna y su almohada por el deber ,y que puso su vida y sus mejores sueños en lo más encumbrado de la suerte para defender con justicia y dignidad los derechos de su pueblo.

Al resaltar sus méritos, escribió el Che: “(…) con su capacidad de aglutinar, de unir, oponiéndose a la división que debilita: su capacidad de dirigir a la cabeza de todos la acción del pueblo; su amor infinito por él, su fe en el futuro y su capacidad de preverlo, Fidel Castro hizo más que nadie en Cuba para construir de la nada el aparato hoy formidable de la Revolución Cubana”.

Sus méritos y virtudes lo convirtieron en un líder símbolo de la lucha de toda la Humanidad por la emancipación de la barbarie capitalista. Fidel no perteneció sólo a Cuba. Es para los pueblos del mundo un ejemplo de dirigente revolucionario, de coraje, honradez, determinación y solidaridad.

“Pero el mejor monumento a Fidel , es su obra lo que hizo por Cuba” ,así expresó René González, Héroe de la República de Cuba.

Y es así, el mejor monumento a Fidel es no olvidar. No olvidar lo que hizo por Cuba y por el mundo. Tampoco olvidar que defendió con todas sus fuerzas la dignidad de su pueblo, de su patria, y quien defendió sin reparos la libertad, la justicia, la razón, y la paz .

Por eso, cuando aún parece incierta la desaparición física del Comandante en Jefe Fidel Castro, su legado late fuerte en millones de cubanos que agradecen las bondades de la obra bella , por la que luchó incansablemente.

De él expresa Abel Prieto “ Fidel es uno de los más grandes intelectuales universales”.

Nuestro invicto Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz siempre siguió la máxima Martina de que “ser cultos es el único modo de ser libres”. Por eso es válido en el contexto actual, recordar sus enseñanzas. Fue un hombre que convirtió a Cuba en una nación soberana y culta, se convirtió en una especie de guía del pensamiento y con su labor revolucionaria logró integrar a los intelectuales para construir un mundo más justo.



Fidel es y siempre será Fidel

Ese es Fidel , el Fidel multiplicado en cada ser humano que se agiganta en medio de limitaciones y vicisitudes, y que está dispuesto a luchar con optimismo, porque su ejemplo nos convida a eso, a transformar, a unir, a luchar y a vencer.



A seis años de su partida física seguimos hablando de Fidel en presente , por su sencillez, por su honestidad , por su lealtad , porque la savia que brota de sus ideas y su ejemplo sigue nutriendo y convocando a los agradecidos a seguir cabalgando como lo hizo siempre firme y seguro de que venceremos .