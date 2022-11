La linda sorpresa de Mayelín por el día del estudiante

La estudiante Mayelín Sánchez Cruz es estudiante de quinto año de la carrera de Educación primaria en el Centro Universitario Municipal ,quien aprobó con calificación de cinco puntos su Trabajo de diploma para obtener el Título de Licenciada .

Mayelín, propuesta a graduarse con Título de oro por sus resultados integrales en la carrera, presentó en su tesis actividades de aprendizaje a partir de “LA INTERTEXTUALIDAD PARA FAVORECER LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS EDUCANDOS DE QUINTO GRADO DEL SEMINTERNADO RIGOBERTO MORA AGUILERA”.

“Elaboré una propuesta de actividades de aprendizaje para fortalecer la comprensión lectora mediante el uso de la intertextualidad en los educandos de quinto grado del Seminternado Rigoberto Mora Aguilera”, partí de un diagnóstico, apliqué el método Experimental en su fase de pre-experimento: para comprobar la fiabilidad y factibilidad de la propuesta, donde apliqué una prueba de entrada y una de salida, luego de aplicada las actividades, y finalmente comprobé que sus resultados habían transformado el conocimiento de los educandos” .

Acerca de la novedad de la propuesta Mayelín acotó “ lo novedoso se expresa en la nueva perspectiva que se atribuye a las actividades para el uso de la intertextualidad en la comprensión lectora, con el fin de estimular la interpretación, la argumentación y la valoración oportuna, enriquecer el vocabulario e impulsar a una adecuada expresión oral, desarrollar la imaginación, el pensamiento, el análisis y en fin la comprensión de los textos”.

Al escuchar la calificación otorgada por el experimentado tribunal , la estudiante Mayelín Sánchez expresa.”Es una linda sorpresa por el día del estudiante, y un regocijo tremendo, son cinco años de sacrificio, en los que he tenido que lidiar con problemas familiares fuertes, pero nunca desistí, y hoy ya soy licenciada.”

Y con mucha satisfacción expresó “en este momento tan importante en mi vida quiero reconocer a mi tutora la Máster en Ciencias Roxana Hechavarría, quien fue mi profesora desde la Secundaria Básica , a la Licenciada Yordanka Infante, que me inclinó por este tema para la tesis, a la oponente Tatiana Velázquez porque con sus interrogantes me obligó a profundizar más en el tema, al excelente tribunal presidido por el Doctor Ulises Escalona ,a quien recuerdo y aprecio desde que fue mi compañero de estudios en la Educación primaria y Secundaria Básica, y en este acto de defensa me ha enseñado mucho, al Máster en Ciencias Jorge Luís Reyes, por su sabiduría, la que me ha transmitido con mucha maestría pedagógica en este acto de defensa, y al Jefe de la carrera el Máster en Ciencias Noriel Reinaldo por su constancia y dedicación en la carrera que desde primer año ha sabido conducirnos.”

Con una inmensa emoción la estudiante Mayelín expresó “De manera especial quiero reconocer y recordar en este momento a mi familia que tanto me ha apoyado, a mis padres, a mi hijo, que se encuentra lejos ,a mis nietos, y de forma exclusiva a mi hermano recién fallecido Gilberto Sánchez Cruz ,quien era un excelente profesional de la medicina y siempre me alentó, me motivó a seguir sus pasos porque era muy estudioso y dedicado a su profesión , siempre fue mi motivo de inspiración, llegue hasta donde esté mi mejor pensamiento y mi agradecimiento eterno por sus enseñanzas”

Al igual que Mayelín un total de once estudiantes de la carrera de Licenciatura en educación primaria defienden sus trabajos de diploma, oportunidad que les ofrece la universidad para concluir sus estudios de Educación Superior y convertirse en profesionales de la Educación.