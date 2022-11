Un sueño hecho realidad

Jornada de emociones y felicidad comparten los más de 90 estudiantes de duodécimo grado en el Instituto Preuniversitario Urbano Armando Valle López de Buenaventura (IPU) que hoy se convierten en bachilleres.

“Es un sueño hecho realidad una meta conquistada y una puerta que se abre para nuevas realizaciones, asegura sonriente la estudiante María de los Ángeles Cruz Marrero quien tiene además otras razones”: La palabra es felicidad que además se me otorgue el reconociemtno como la MEJOR alumna me hace sentir dichosa y esta alegría se la dedico a mi familia que siempre me ha guiado y a todos los profesores que en estos años han sido parte indiscutible de este resultado.”

Asistieron a la graduación profesores, directivos del sector de la Educación y familiares de los nuevos bachilleres que ahora se alistan para nuevos desafíos en vísperas de iniciar este 15 de noviembre los exámenes de ingreso a la universidad.