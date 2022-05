Niños y adolescentes calixteños mejor protegidos contra la Covid-19

Rocío González García, de 17 años de edad, que se prepara en el preuniversitario del poblado de Buenaventura, está presente en uno de los puntos de vacunación creados en el holguinero municipio de Calixto García para proteger la salud de adolescentes desde los doce y hasta los dieciocho años de edad.

“Para mí es una enorme satisfacción asistir al vacunatorio, imagínese periodista, no me cobran ni un centavo por inmunizarme y mire que cuesta caro producir esas vacunas y agregue el bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra mi país, no nos dejan comerciar, y hacen todo lo posible porque aquí no entren medicamentos. Desde este martes somos más felices y mejor protegidos porque pese a los inconvenientes vamos adelante, vencimos y venceremos”.

Como Rocío, cientos de adolescentes recibirán la vacuna de refuerzo en puntos ubicados en los Consejos Populares del municipio. Para ello se han habilitado escuelas y otros locales debidamente preparados para garantizar la calidad del proceso, así lo expresa la Licenciada Mileidi Rodríguez Peña, asesora de enfermería en la dirección municipal de Salud.

“El mismo debe finalizar antes del día 16 de este mes; previamente estos puntos fueron certificados por los especialistas de higiene. Debo aclarar que existen criterios de exclusión, por ejemplo, los menores de doce años de edad no recibirán la dosis, y por otra parte, los que tengan fiebre, dengue y otras enfermedades infecciosas deben posteriormente esperar quince días para recibir la dosis”, señala Rodríguez Peña.

Regis Escobar Betancourt, subdirector de Educación, conoce de la responsabilidad que tiene por delante su organismo.

“Para ello visitamos los centros docentes, realizamos recorridos con los presidentes de los consejos donde están ubicados los puntos, al tiempo que responsabilizamos de la tarea a nuestros maestros; a través de la emisora municipal hemos dado a conocer la distribución de los dieciséis vacunatorios y los escolares, comprendidos en estas edades, que deben acudir a los mismos. Es una tarea ardua, compleja, pero no imposible, estamos seguros de su cumplimiento y para ello solicitamos además la colaboración de la familia”.