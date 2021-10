Distinguen a médicos calixteños

Con el orgullo de una profesión que siempre anheló por el humanismo y la bondad que conjuga, recibió la joven graduada Luz Leydi Almeida González el reconocimiento Héroes de la Salud Pública: “No pensé que en mis inicios profesionales alcanzara esta distinción del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Muy contenta. Ha sido una experiencia maravillosa partiendo de que tuve el privilegio de laborar en mi barriada de Guayabo donde nací y resido, llevando el mensaje de salud protegiendo a los míos de este letal virus”.

Así cuenta esta humilde calixteña agradecida por la oportunidad de hacerse una profesional y servir a su gente: “Han sido días difíciles de mucho ajetreo, pero se ha cumplido con la tarea, lo mismo en las pesquisas, el chequeo al aislamiento de las familias, la vacunación anticovid-19, uno de los logros más grandes de la Medicina cubana y con la satisfacción de servir siempre a mi país, a mi pueblo.

“Tengo el privilegio de ser la primera Doctora de mi barrio que presta servicios a la comunidad, a esas personas que me vieron crecer, a vecinos, amistades, maestros; y, la verdad, me alegra y me compromete aún más con mi pueblo campesino”, comenta sonriente.

El reconocimiento Héroes de la Salud Pública será otorgado a más de 80 jóvenes médicos, imprescindibles en el actual enfrentamiento a la Covid -19, un mérito que distingue el buen hacer, la solidaridad y el trabajo de noveles profesionales que se sumaron a la dura batalla contra el SARS-COV 2 en el holguinero municipio de Calixto García poniéndole corazón a la tarea.