Las “armas secretas” de Ulises (+ Fotos)

Fotos del autor.Al llegar al montecito que ha quedado como muestra palpable de la proeza de Ulises Mora Peña y su familia, es difícil aquilatar la dimensión de la proeza.

“Cuando se mira la altura de esa maleza que he dejado como ejemplo, sobre todo, para los incrédulos de la palabra, es difícil creer que en menos de dos años ya tengamos más de cinco hectáreas en plena producción”, así, emocionado, comentó Ulises, protagonista principal de una hazaña que ya ha proporcionado decenas de quintales de maíz, yuca y frijoles, y que ve crecer sembrados de maní, melón y plátano burro, en esta finca, nombrada El Sahdae, que pertenece a la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Maceo.

Las "armas secretas" de Ulises.No hay que ser muy entendido en las labores agrícolas para percatarse de lo embarazoso de este trabajo: “Nos entregaron diez hectáreas, ya hay poco más de cinco en producción y el resto las estamos limpiando mi yerno y yo, eso sí, siempre acompañados de las armas secretas: el machete y la barreta, sin ellas no estuviéramos donde estamos, ahora créame, hay arbustos de estos de marabú y otros, que para arrancarlos completamente de raíz, como hacemos con todos, nos hemos pasado casi dos días”.

Parece imposible que en menos de dos años, este hombre de verbo fluido, y el esposo de la menor de sus tres hijas hayan podido arrebatarle tanta cantidad de tierra a la maleza: “Para lograrlo nos hemos olvidado de horas y de días, ni los domingos cuentan, además hay que olvidarse también de las duras y afiladas espinas de estos arbustos, para los que no hay guantes que soporten ni un round, míreme las manos, a piel limpia me he fajado cuerpo a cuerpo. Al inicio fue duro, pero ya me acostumbré”.