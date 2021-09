Hasta siempre, compañero

Confieso que me he tenido que contener una y otra vez para escribir estas líneas de una noticia que no hubiera querido recibir nunca.

Ha muerto, víctima de la pandemia, José Andres Piña Rodríguez, Pepe, para su familia, sus compañeros y amigo.

El periodista inteligente, sagaz, buscador de la noticia, de los primeros en encontrar titulares atractivos, novedosos de esos que invitan, desde las primeras líneas, a que usted lo siga hasta el final de la historia que cuenta.

A Pepe hay que recordarlo por ese acto humano desinteresado de colaborar, de ayudar a los demás, de padre entregado, preocupado y ocupado de sus hijos, de su familia.

Recuerdo en uno de esos días cuando uno de sus muchachos cometió una indisciplina mientras cursaba estudios en la vocacional "José Martí", de Holguín. Se le marcaba el rostro con la preocupación de un padre bueno. Al verlo le dije, no te preocupes, vamos a resolver el problema. Y efectivamente, el asunto de su hijo tuvo una respuesta, no solo porque colaboré, sino porque otros unieron su interés y contribuyeron a su solución porque a Pepe muchos lo querían, qué digo yo en pasado, lo quieren por su dencillez, su bondad, su entrega, su humildad.

Hoy y siempre estamos en el deber de recordar a ese buen amigo, compañero del periodismo, de ese periodismo de pueblo que hoy tanto debemos seguir compartiendo para continuar narrando las historias de vida de tu San Agustín de Aguarás, como tú lo hiciste. No te digo adiós, te digo ¡Hasta siempre amigo, compañero!