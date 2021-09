Solidaridad sobre ruedas

Fotos tomadas del perfil de Facebook de Luis Félix Gómez.En tiempos de pandemia la solidaridad se crece y muestra la verdadera grandeza de las personas. Por eso cada gesto altruista cuenta y enorgullece. Así lo demuestra, el joven calixteño Luis Félix Gómez Rivera, trabajador privado, quien comparte su moto de manera gratuita en bien de la salud del barrio.

“Mi criterio, afirma, es que hay que unirse y aportar con lo que uno tenga, por eso acudí a la dirección de Salud de mi municipio y les dije: aquí estoy cuenten conmigo y vamos a trabajar unidos para combatir esta pandemia”.

Y así comenzó esta labor que me ha permitido trasladar al personal de salud hacia comunidades distantes para hacer PCR, test, transportar avituallamiento, alimentos y otros recursos necesarios para la atención médica y la verdad, periodista, estoy muy satisfecho con este aporte porque sé que ayuda a salvar vidas. Soy fotógrafo de profesión nada que ver con el sector de la Salud Pública y sin embargo me considero uno más dentro de ese abnegado y humanista personal que lo ofrece todo para salvar vidas”, asegura este emprendedor joven, jaranero y buen comunicador.

“Son jornadas arduas, la moto no para prácticamente y mucho más ahora en medio de la vacunación masiva a la población adulta, pero me siento bien, me protejo y sé que así también cuido a los míos que hoy reciben la vacuna y están más protegidos, todo gracias a una Cuba que se levanta y hace de la solidaridad un baluarte para seguir palante sorteando obstáculos y así es mi manera de ponerle corazón a mi país”.

Para este joven, aportar a la batalla contra la pandemia, más que un gesto solidario, es un deber, por eso comparte con placer su vehículo que ahora permite al personal de salud llegar con mayor facilidad a las barriadas campesinas.