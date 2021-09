En el hospital municipal la solidaridad salva vidas (+ Video)

Foto del autor.Yoel Mora Sánchez es un trabajador del hospital “Nicodemus Regalado León”, del municipio de Calixto García, que ha puesto su vehículo particular para trasladar oxígeno a instalaciones de salud: “Cómo no lo voy a hacer, creo que todo cubano que tenga conciencia clara de lo que estamos afrontando con la pandemia no dudaría un instante para ayudar al pueblo.

“Mire, aquí está mi máquina, ahora voy para el centro de aislamiento del motel Los Pinos; si mañana es para, incluso, otro territorio de la provincia ahí estaré prestando el servicio solidario”, expresó.

Por su parte Gilber Téllez Pupo, administrador de la instalación sanitaria, dice que acaba de regresar de la provincia de Las Tunas. Por eso, te invito a visualizar y escuchar su testimonio.