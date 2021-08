Si no fuera por Emiliano su bosquecito…

Cuando le buscaba título a este trabajo, recordé la popular y graciosa canción de Carlos Puebla, “Si no fuera por Emiliana, nos quedaríamos con las ganas, de tomar café…”, y sucede que si no fuera por Emiliano, el bosquecito que se encuentra a la entrada del barrio de Pozo Blanco, aledaño al ya conocido de “Negro” Ochoa, no estaría en las condiciones que hoy se encuentra.

“Esto es herencia familiar, aquí en la base de esta loma nacimos y crecimos y después de más de medio siglo de trabajo riguroso como obrero, llega la jubilación y decido seguir los pasos del amigo “negro” y comenzar a fomentar este montecito con árboles preciosos y otros de madera dura”, así nos comentaba este calixteño, al iniciar un amplio diálogo en medio de la cerrada floresta.

Para Emiliano, las cerca de tres y media hectáreas de loma, tienen un significado muy especial, allí sus padres construyeron la casita en la que humildemente lo criaron junto al resto de sus hermanos. “Aquí corríamos y jugábamos al escondío, ya más grandecito ayudábamos al viejo en los sembrados, que no daban mucho porque la tierra no sirve para cultivos, por eso ideamos lo del bosquecito”.

Enhorabuena el trabajo creador de este jovial calixteño allí, en la pequeña elevación que da apertura a su barrio natal, hoy, copiosa de árboles de maderas preciosas como cedro, caoba, roble, cuyá, bijagua, baría, majagua, entre otros, así como otros de corteza dura, entre los que destacan el futete y la yaya.

“El trabajo es duro porque fundamentalmente hay que mantener limpias las tres trochas, la del centro y las dos de los laterales y además, hay que eliminar los bejucos que entorpecen el crecimiento de los arbolillos. Se suda y las hormigas te pican, pero todo se alivia cuando observas como luchan cada uno de estos árboles por ser el más alto, esto te lo digo medio en broma, aunque en verdad, imagino que es así, cuando usted vuelva le voy a leer una larga poesía que estoy escribiendo de este bosque. Ah, se me olvidaba, ya tengo conseguidas en Las Tunas unas semillas de caguairán, para que las ideas de Fidel también se expandan por esta pequeña finca forestal”.

Al escuchar esto último, no quedó de otra que comprometernos a regresar a mediados del próximo año, para volver a disfrutar del empeño creador de hombres de alturas.

Contemplando el pequeño palmar en el centro del bosquesito.

Por sugerencia de los expertos, eliminando los árboles de poca utilidad. El bosque sirve además como provedor de carne y leche de ganado menor.