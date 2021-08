De tal “Malayo” tal “Malayito”

Cristian Leonel a punto de empezar una nueva jornada.Godofredo García Leyva es un hombre de muchas virtudes, trabajador, honesto, desinteresado, por ello es muy querido y respetado en su barriada de Las Mantecas, donde nadie, entiéndase bien, nadie lo conoce por su nombre, sino por el apodo de “Malayo”.

Pero no es de este curtido campesino de quien quiero comentar en este trabajo, es de alguien muy cercano, familiarmente y como vecino, me refiero a su nieto mayor Cristian Leonel Torres García.

Cristian, un niño de 12 años de edad y que está presto a cursar el sexto grado, es un caso único, por las tareas que realiza diariamente y por la manera de expresarse.

“Yo agradezco a mi abuelo materno “Malayo” por las tareas que me ha enseñado, desde que yo era chiquitico, el siempre me llevaba a lo que fuera hacer y, mirando y haciendo he aprendido mucho de lo que se hace en el campo, desde sembrar, desyerbar, pasar grada con una yunta de bueyes, bueno todo”.

Cuando fuimos a su encuentro, bien temprano en la mañana, lo encontramos construyendo un segundo cantero, en la parte de atrás de su vivienda, pues ya el del frente, estaba rindiendo cosecha y no quería perder el buen tiempo para volver a sembrar cebollín.

“Así se ve casi todos los días, con total soltura en sus palabras y en su andar, con la funda del machete en la cintura y buscando el azadón, para irse hacia la finquita, que está cerca de la casa y que dice que ya es de él, este muchacho salió “pintado” al abuelo”, estas son palabras de su madre.

Para Cristian Leonel, o mejor dicho, “Malayito”, el mayor reconocimiento por tanto amor a la tierra y por hacer tareas muy difíciles para su edad y, ojalá que en el futuro pueda convertirse en un buen ingeniero agrónomo, como desea.

Recogiendo un cantero de cebollín.