Décimas colmadas de patriotismo (+ Video)

El poeta calixteño Ramón Acosta Almaguer me confesó hace unos años que él encuentra la “gracia” de la décima en los atardeceres cuando el Sol casi dice adiós: “No sé, es un misterio, es cuando cojo lápiz, cuaderno y empiezo uno tras otro a desgranar cada verso, me llegan como si estuviera en un estado de sueño y vigilia, pero estoy despierto, y no paro hasta ver unas cuantas estrofas, las reviso, busco el adjetivo más preciso, y me detengo a dejar que reposen hasta el otro día, y confrontar lo hecho”.

Una Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes le dio la posibilidad a este calixteño de superarse, de alcanzar con el tiempo la plenitud en el arte, con sus décimas colmadas de patriotismo como agradecimiento eterno a quienes fraguaron el proyecto social socialista que hoy se edifica.