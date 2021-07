“Marita”, siempre presta a colaborar

Marita y la joven Liliet Ortega en la solidaria labor de llevar productos alimenticios a las viviendas de vecinos para evitar aglomeraciones en las tiendas y cuidar la salud. Foto del autor.Cada día me convenzo más de que hay individuos que traen en los genes un grupo de cualidades que las hacen ser queridas y respetadas por la mayoría de la población. Este es el caso de María de los Ángeles González Cabrera, quien, en medio de esta situación de la Covid 19, se ha convertido en líder de su barrio.

Residente en el tramo de la calle José Antonio Echeverría que da inicio al camino hacia Sabanazo y muy cercana al reparto Nuevo, aquí en Buenaventura, esta alegre mujer está al tanto de todos los problemas y situaciones de sus coterráneos.

“Me siento muy complacida de poder servir a mis vecinos y a todas las organizaciones del territorio, sobre todo en estos tiempos tan dramáticos con esta pandemia”.

Así expresa “Marita”, Máster en Ciencias de la Educación, con 35 años de continua labor como pedagoga, y que por sus méritos es integrante del grupo comunitario de la circunscripción número 8, de este poblado cabecera del municipio de Calixto García.

“Para mí los horarios no existen, a cualquier hora estoy dispuesta a cooperar. Claro me acompaña un equipito que también tira palante, ahí están las jovencitas Liliet Ortega y Linet Cruz, así como el cochero Yan Pérez, sin ellos no hubiese sido posible la entrega de recursos comestibles y de aseo a cada una de las viviendas de esta zona y a las personas aisladas por esta diabólica enfermedad que nos azota desde hace más de quince meses”.

Para aquellos que dicen que todo está perdido, llegue este mensaje de María de los Ángeles, de sus jovencitas ayudantes y de ese hombre de pueblo, que mueve en su coche una estela de infinito amor y de pura solidaridad.