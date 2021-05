Educación en tiempos de Covid 19

Aunque la Covid- 19 ha impuesto retos en el actual curso lectivo, también ha dejado sus lecciones positivas que bien se aprovechan para enriquecer el proceso docente-educativo.

Bien lo valida Alexis Rodríguez Muñoz, profesor de la asignatura de Física en el Instituto Preuniversitario Urbano Armando Valle, de Buenaventura: “La pandemia nos ha hecho cambiar los métodos y estilos de trabajo, pero sin detener el curso en el caso del territorio nuestro y el objetivo se ha cumplido. Me parece que la experiencia es positiva porque ha permitido a los estudiantes investigar, proponer, preparase mejor sobre un tema determinado y se han visto los resultados.”

En mi asignatura, por ejemplo, explica Rodríguez Muñoz, los estudiantes de duodécimo grado están culminando su trabajo teórico-práctico investigativo

que se orientó con tiempo y los veo motivados, pues muchos han concluido ya y muestran dominio del contenido al que le aportaron con sus propias investigaciones que permiten conformar una bibliografía más amplia y actual, lo cual enriquece las vías de estudio, una de las enseñanzas de esta etapa.

Entre tanto las expectativas de los estudiantes también crecen para bien. Daniellis Hernández, del grupo 15, manifiesta sentirse preparada para los exámenes que ya comenzaron: “Muy bien he aprovechado este tiempo para estudiar y me he apoyado mucho en los repasos que nos ofrecen los profesores muy preocupados. Ya realizamos las pruebas de Matemática y Español. Ahora me preparo para la de Historia que me encanta y estoy segura que vamos a salir bien”.

Por su parte, Lianne de la Caridad Pérez, del grupo 14, confiesa sentirse a gusto con los nuevos métodos para investigar utilizando las nuevas tecnologías de la información: “Me gusta mucho esta nueva modalidad más cercana a los estudios universitarios. Aún no me decido por una carrera, pero si me estoy preparando para presentarme a los exámenes de ingreso a la Universidad y me parece que ha sido una buena experiencia en la que todos aportamos”.

Sin dudas, métodos de estudios que muestran su efectividad en tiempos de coronavirus y que evidencia que es posible transformar y para bien con el concurso de todos.