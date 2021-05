“Jamás me he dado por vencida ante las pruebas que me pone la vida, fui recibida con respeto y colaboración constante, y así hemos logrado una hermosa unión entre los de más experiencia y años en esta labor de construcciones ingenieras, donde nadie se impone a nadie, y aprobamos todo de la mejor manera, y donde todos aportan, los resultados, hasta de obtener la condición de Vanguardias Nacionales, son el mayor estímulo”.