El hasta siempre al entrañable calixteño Onilber Aguilera

Foto de la autora.La tristeza y el dolor estremecen hoy a familiares, amigos y compañeros de labor de Onilber Aguilera Velázquez, de 44 años de edad, quien falleciera recientemente a consecuencia de la Covid-19, mientras cumplía misión en Venezuela.

El sitio escogido para el último adiós, la dirección Municipal de Salud Pública en Calixto García, quedó pequeño para el sentido homenaje de trabajadores de instituciones de la Salud ubicadas en el poblado de Buenaventura.

Todos con la misma consternación, el corazón oprimido y las lágrimas por que se ha ido un amigo. Entrañable para unos, para otros el colega jovial de pocas palabras, pero quien supo ganarse el cariño de todo aquel que lo conoció.

Y como no admirarlo por esa peculiar manera de buscarle el lado bueno a lo que a veces no lo tiene o no lo sabemos encontrar, o sus jaranas para alegrar el rato.

Hoy, en una jornada triste y dolorosa, más que nunca convergen los sentimientos y los recuerdos de un hombre que ha pesar de su juventud supo cuidar de sus hijos como solo un verdadero papá lo es capaz de hacer. El buen hermano, el hijo y nieto dedicado, que aún en la distancia geográfica se mantenía cuidando de los suyos.

Cómo no recordar entonces al Ingeniero Químico que muy pronto supo ganarse un lugar especial entre los colegas de farmacia en el policlínico de Buenaventura, que sobresalía por sus conocimientos de idioma y dispuesto a colaborar en lo que hiciera falta.

Por eso el homenaje póstumo no pudo ser de otra manera, y aunque se respetaron los protocolos de salud, sus colegas de batas blancas lo acompañaron y dieron así el último adiós a un amigo que no se apartará jamás de los suyos y que seguirá acompañando cada una de las tareas para ganarle la batalla a la actual pandemia, esa que un día de abril le arrebató su vida.