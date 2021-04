En el barrio calixteño de Cañada Honda hay razones para celebrar el Primero de Mayo

Foto: Vargas CastroUna mini industria de conservas, situada en la comunidad rural de Cañada Honda, en la zona limítrofe del municipio holguinero de Calixto García con la provincia de Las Tunas, ha dado un vertiginoso salto en la eficiencia, diversidad, calidad e inocuidad de los alimentos que produce su pequeño colectivo, gracias a la acertada conducción de Jorge Angulo Romero, un guajiro sagüero que no se desprende de su condición de maestro.

¨Yo me hice maestro por vocación e impartí clases en la comunidad de El Jobo, en el municipio montañoso de Sagua de Tánamo, donde nací hace 58 años. Después trabajé como jefe de almacén y de taller, administré durante cuatro años una planta de hielo, y finalmente me dieron la misión de administrar esta mini industria, que pertenece a la UEB de alimentos de este municipio¨.

¿Cómo fueron los inicios?

¨Imagínate. Cuando llegué aquí casi no había nada, sólo dos instalaciones pequeñas y nueve trabajadores desmotivados, porque casi no producían y por tanto, no ganaban lo suficiente. Entonces decidí que esto había que echarlo pa´lante a como fuera. Después de recorrerlo todo, me reuní con los trabajadores, les comenté lo que tenía en mente, y aunque un poco recelosos, aceptaron el reto¨.

Lo primero que hizo fue unir a los trabajadores, convencerlos de que su razón de estar allí era la producción alimentos, pero la tarea les resultaba difícil porque nunca habían cumplido un plan de producción. Entonces el recién llegado administrador les dijo que él no solo necesitaba las instalaciones y los recursos que se consiguieran, sino hombres y mujeres capaces de hacer lo que de ellos se esperaba, sin escatimar esfuerzos y trabajando unidos, ¨con la convicción de que si te sientas a esperar, no lograrás nada¨.

¨Al ver mi disposición y confianza, me dijeron que si conseguía las materias primas, ellos harían su parte, no me fallarían. Entonces me pidieron que dejara a un lado la oficina y el buró, y gestionara los productos en el tractor, que es el único medio de transporte que tenemos. Eso he hecho hasta ahora y no nos ha ido mal. Aunque otro gallo cantaría si la agricultura nos incluyera en sus planes, porque oficialmente no tenemos proveedores¨.

Mientras conversaba con Jorge, me llamó la atención un cartelito que saltaba a la vista: ¨Estamos buscando gente que encuentre soluciones, no se lamente, ni se siente a esperar, porque nada cae del cielo¨.

Ese es el espíritu de Jorge, quien junto a sus pocos trabajadores sacó a flote la pequeñita fábrica de conservas que enseguida comenzó a rendir frutos, van surgiendo nuevas instalaciones con diferentes líneas para ampliar y diversificar las producciones, gracias al ímpetu de su tropita, el apoyo de la empresa y los beneficios de un proyecto que comenzó a proveerlos de modernos equipos tecnológicos.

¨Además de las producciones tradicionales - como puré de tomate, mermeladas, encurtidos, croquetas, hamburguesas; boniato vaporizado y tostones deshidratados; sal condimentada, que tiene mucha demanda -, fuimos los primeros de la empresa en montar una línea de licores, y fabricamos crema de vie, salsa mayonesa, con tremenda aceptación; y ya está avanza la edificación donde instalaremos la línea de embutidos¨.

De esa manera, la mini industria de Cañada Honda, en el municipio de Calixto García, se va convirtiendo, de manera progresiva, en una prometedora fábrica de conservas que ampliará sus niveles productivos en cantidad y diversidad, defendiendo, como hasta ahora, la calidad e inocuidad de los alimentos, con la experiencia y voluntad de ese colectivo unido y laborioso

¨Esta pequeña tropita ha sido la más productiva y eficiente durante los últimos tres años, a nivel de la UEB calixteña productora de alimentos. El pasado año produjimos casi 670 toneladas de alimentos, equivalentes a dos millones de pesos; y en estos primeros meses de 2021 ya logramos un millón¨.

Razones que hicieron posible, junto a la labor de la organización sindical de base, haber obtenido en 2019 la condición de colectivo Vanguardia Nacional, la cual repitieron el pasado 2020, cuya bandera acreditativa recibirán el venidero día 30 en el acto que tendrá lugar en ese centro por el Día Internacional de los Trabajadores.