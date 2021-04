Saray Góngora, la calixteña que sueña con ser olímpica (+ Video)

Saray Góngora Rodríguez nació en un pequeño barrio campesino del municipio holguinero de Calixto García y desde los 12 años se tomó tan en serio la práctica del Softbol que ya es miembro de la preselección nacional de Cuba y prepara sus maletas para viajar a Italia donde jugará como profesional en la Liga élite de ese país.

Unos días antes de partir hacia La Habana para trámites migratorios la sorprendimos en el estadio "Orlando Proenza" de Buenaventura junto a su inseparable guía, el profesor Freddy Rodríguez ,un estudioso de la especialidad y quien la promovió a la EIDE Pedro Díaz Coello al término de su enseñanza primaria.

"Yo no había visto un juego de Softbol ni por televisión, pero cuando comencé el sexto grado el profesor Cusy (Freddy Rodríguez) me vio en una clase de educación física y le llamó la atención mi somatotipo. Comencé a entrenar algunos días de la semana hasta que me destaqué en una competencia municipal y entonces tomamos muy en serio el trabajo".

Cuenta Saray que contrario a lo que muchos puedan pensar nunca encontró rechazo familiar a la práctica de esta disciplina totalmente desconocida en zonas rurales del occidente holguinero. "Desde el primer momento tuve total apoyo de mis padres, principalmente, y a medida que vieron mis resultados y mi dedicación fue mayor mayor el entusiasmo ", relata la esbelta rubia de ojos alegres de poco hablar, pero siempre de buen humor.

Mientras ella toma un pequeño descanso, su entrenador Freddy Rodríguez rememora el primer encuentro aquella niña. "Maikel Ricardo, un profesor de Recreación, me comenta que en la escuelita de La Loma del Muerto hay una rubia de 11 años que tiene un excelente soma para jugar al softbol. Allá me fui y me dí cuenta de sus potencialidades, le hicimos traslado para el Centro escolar "Rubén Bravo", de Buenaventura, para darle un mejor seguimiento. Sus progresos fueron muy rápidos y al término del sexto grado fue promovida a la EIDE".

A mediados de 2019, Saray tuvo su primera experiencia internacional cuando jugó en la Liga de Panamá donde ganó tres juegos, perdió dos y salvó uno. "Este no fue un campeonato de tanto nivel, pero me preparé con todo rigor para no quedar mal. Sufrí dos derrotas consecutivas en el comienzo, pero luego alcancé mi forma y terminé muy bien. Teníamos en mente la posibilidad de volver a Panamá en el verano de 2020, pero la Covid 19 lo impidió."



Para Freddy, su entrenador desde el comienzo, esta muchacha une muchos requisitos importantes para triunfar en el deporte de alto rendimiento. "Desde los mismos inicios Saray ha sido muy disciplinada y consagrada en su crecimiento como softbolista. Es muy fuerte físicamente, posee excelente velocidad y control. Está lista para empeños mayores y llegará a ser de las grandes lanzadoras de Cuba", afirma el joven entrenador.



En este momento Saray Góngora se alista para viajar a Italia donde jugará la Liga élite profesional de ese país, una de las potencias mundiales del Softbol femenino.



"Me he preparado fuerte tanto física como técnicamente porque la Liga italiana es bien fuerte, allí juegan atletas de mucha calidad procedentes de Estados Unidos, Australia, Japón y las propias italianas que están entre las mejores. Para mí es un reto, pero lo asumo" .



Con varios campeonatos nacionales defendiendo el uniforme de Holguín la talentosa calixteña va con todo a su segunda experiencia extrafrontera y no deja de soñar con el futuro. "Quiero ser de las primeras lanzadoras de Cuba, estar en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en 2023 y lograr un día estar en unos Juegos Olímpicos que es la máxima aspiración de un deportista."