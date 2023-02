Duelo electoral entre Biden y Trump despierta poco entusiasmo en los electores, según sondeo

Un alto porcentaje de votantes en Estados Unidos tiene poco entusiasmo frente a una posible revancha en las próximas elecciones entre el presidente actual Joe Biden y su predecesor Donald Trump, según una encuesta publicada hoy.

De acuerdo con el sondeo de ABC-Washington Post, los miembros de ambos partidos prefieren nominar a alguien más para la carrera de 2024.

Alrededor del 58 por ciento de los demócratas quiere una figura que no sea Biden, mientras el 49 por ciento de los republicanos desecha a Trump.

Hasta la fecha solo el expresidente presentó su campaña oficial para 2024, aunque se espera que enfrente oposición dentro de su propio partido para capturar la nominación.

Por su parte, Biden no hace el anuncio formalmente aún, pero tampoco tiene rivales demócratas hasta ahora.

En una revancha hipotética, Trump tendría una ventaja de 48 a 45 por ciento sobre Biden, un resultado que está dentro del margen de error de la nueva encuesta de 3,5 puntos porcentuales.

Biden también obtuvo un índice de aprobación del 42 por ciento en la investigación, su calificación más alta en la encuesta ABC-Washington Post desde abril pasado.

A pesar del resultado favorable para los demócratas en las elecciones intermedias, la aprobación del presidente no alcanza el umbral del 50 por ciento desde junio de 2021…