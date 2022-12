Díaz-Canel: Cuba sólo puede estar en la lista (si existiera) de las víctimas del terrorismo

Cómo imaginar qué siente Tin Cremata mientras el Presidente Díaz-Canel pone la mano en su hombro y la voz se le desgarra. Imposible saberlo.

Justo a su espalda se erige el Monumento a las víctimas del crimen de Barbados, y el Jefe de Estado recuerda al niño que era Tin 46 años atrás, cuando aquel acto de terrorismo lo privó «de su más entrañable compañero de juegos, de su mejor maestro, de su guía», de su padre.

Frente a ellos se encuentran una veintena de personas. Más que jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe o miembros de la delegación cubana que acompaña al Presidente de la República, en ese momento son solo mujeres y hombres unidos por sentimientos de amistad y dolor. Son mujeres y hombres que se han reunido allí para rendir honores, en nombre de muchos, a las 73 personas que en aquel momento les arrebataron la vida, y condenar la barbarie del terrorismo.

A unos pocos metros está el mar, cuya inmensidad constantemente recuerda el horrendo crimen. El batir de las olas se escucha a veces entre las palabras de los amigos del Caribe que han querido dejar testimonio de las fortalezas de «esta familia compuesta por la CARICOM y Cuba».

Veinticuatro años atrás aquí había estado también el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz para inaugurar el «sencillo pero emotivo monumento» que evoca ese monstruoso hecho, como lo catalogara en sus palabras de entonces. Desde ese día, cada 6 de octubre, representantes del pueblo y el Gobierno de Barbados se dan cita en este simbólico lugar para conmemorar esta tragedia y reflexionar sobre la crueldad del terrorismo.

Justo desde hoy, cada 6 de octubre, se celebrará el Día de CARICOM-Cuba contra el terrorismo, en memoria de las personas que murieron en esa fecha. Así lo acordaron este martes los jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la VIII Cumbre CARICOM-Cuba, porque como dijera la primera ministra de Barbados, Mía Amor Mottley, «el recuerdo de esas víctimas debe siempre inspirarnos para preservar a nuestro Caribe como Zona de Paz».

No existen recetas mágicas contra el dolor, tampoco para la vida. Escuchar a los amigos hablar de amor, compromiso, solidaridad, apoyo… emociona hasta lo indecible. En medio de la vorágine de la ciudad que continúa su ritmo alrededor del homenaje, las palabras de los amigos demuestran que no hay pequeñas historias, ninguna lo es cuando las huellas del dolor no podrán ser borradas jamás de la memoria de las familias cubanas.

El Caribe honró este martes la vida y condenó la injusticia. Este sitio, este memorial, patentizó el Presidente cubano en la Bahía de Payne, confirman que «Cuba solo puede estar en la lista ꟷsi existieraꟷ de las víctimas del terrorismo».