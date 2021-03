Anulan en Brasil condenas contra Lula relacionadas con Lava Jato

El juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, anuló hoy las condenas contra el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva por la justicia del estado de Paraná relacionadas con la operación Lava Jato.

Con tal decisión, el fundador del Partido de los Trabajadores recupera sus derechos políticos y vuelve a ser elegible.

Al conceder el habeas corpus a Lula, el magistrado declaró incompetente al decimotercer Juzgado Federal de la sureña ciudad de Curitiba para los procesos del tríplex de Guarujá, el sitio en Atibaia y las donaciones del Instituto Lula.

Corresponderá ahora a la Justicia Federal del Distrito Federal analizar si los actos realizados en los tres casos son válidos y pueden ser reutilizados.

'Dado lo anterior, (...) concedo la orden de hábeas corpus para declarar la incompetencia del 13 Juzgado Federal de la Subsección Judicial de Curitiba para procesar y juzgar las Acciones Penales', escribió el ministro en una extensa decisión de 46 páginas.

Tras este veredicto, Lula podría presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales previstas para el 2022.

Una llamada ley de Ficha Limpia le prohibía acudir a las urnas, al tener dos condenas dictadas por un órgano colegiado.

La víspera, una encuesta que mide el potencial de voto de 10 posibles candidatos a las justas comiciales del próximo año reveló que el exdirigente obrero superaría al mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.

Publicado por el periódico O Jornal do Estadão, el sondeo asegura que el 50 por ciento de los interrogados opinó que votaría o podría hacerlo por Lula si se presentara de nuevo al poder.

Un 44 por ciento afirmó que no elegiría al exgobernante en absoluto.

Bolsonaro aparece con 12 puntos porcentuales menos en el voto potencial (38 por ciento) y 12 más en el rechazo (56 por ciento).

La encuesta no evalúa un posible enfrentamiento entre el exmilitar y Lula.

A diferencia de una encuesta de intención de voto, el potencial busca medir el suelo y el techo de aceptación de cada posible pretendiente.

En una reciente entrevista, el exjefe de Estado volvió a precisar que no luchará por ser candidato al poder el próximo año, sin embargo, si la izquierda quiere, puede disputar la próxima elección.

'He sido presidente de la República, no necesito volver a serlo. Para ser candidato, tiene que haber una razón mayor. Si es necesario derrotar al bolsonarismo, no duden que me pondré a disposición', subrayó.