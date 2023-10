Por una recreación sana y participativa.

Israel Rabelo Cruz.(Derecha) .Seleccionado como Mejor metodólogo.Con la premisa de lograr y sostener una recreación sana y participativa los profesores de recreación en este municipio holguinero de Calixto García realizaron el activo municipal. En la actividad fueron reconocidos los profesores, activistas y metodólogos más destacados.

De esta manera fueron agasajados Alexey Pérez Sosa como Mejor Profesor Integral , destacados Yamilet Rodríguez Rodríguez y Alexey Díaz González. Como mejor metodólogo de la actividad fue elegido Israel Rabelo Cruz, en tanto Néstor Blanco Valera de Mir y Freddy Andrés Almaguer Rodríguez de Buenaventura resultaron los mejores activistas.

El Mejor Profesor Integral indicó su satisfacción por tal condición “Es el premio a muchos años de labor y de entrega a una actividad que a veces no es tan reconocida, me encanta lo que hago y por ello me siento tan feliz”

Alexey Pérez Sosa (Izquierda)

Por su parte Alexey Díaz seleccionado dentro de los de mejor labor señaló su compromiso con la gente y con la labor que realiza “No trabajamos por los premios, lo hacemos para recrear a la población sin distinción d edad y eso constituye un compromiso, no solo para mí, sino para todos los que desempeñamos este bonito trabajo”.

Alexey Díaz .(Izquierda)

Freddy Andrés con muchos años dedicados al activismo relató que lo seguirá haciendo hasta que sus fuerzas lo permitan “No te sabría decir el tiempo exacto que llevo colaborando en esta y otras actividades, solo se que es bastante, a la vida le pido que me siga regalando tiempo y fuerzas para hacer lo que me gusta, aquí esteré hasta que la salud me lo permita”

El reto ahora para este gran colectivo de directivos, profesores y activistas, es continuar llevando a las comunidades del territorio, alegrías y felicidad a toda la población.