Comienza este sábado Serie Provincial de Béisbol en Holguín

Los Sultanes de Holguín, los Tigres de Báguano ,los Vaqueros de Calixto García y los Pineros de Mayarí se perfilan nuevamente entre los favoritos para discutir los primeros lugares en la XLVI Serie Provincial de Béisbol que comienza este sábado en seis estadios del territorio holguinero.

Los Sultanes, monarcas en la anterior versión y nuevamente bajo la guía de Daniel Inerarity se presentan con una nómina que reúne todos los parámetros de juego como para aspirar a retener la corona. Hombres como Edilse Silva, Ernestico Tórrez, Aníbal Vaillant, Luis Santiesteban y Richard Oliva se unen a los lanzadores Jesús Enrique Pérez, José Antonio Sánchez y César Concepción.

El subcampeón Báguano regresa igualmente con una novena muy pareja y con tradición ganadora. Carlos Alberto Santiesteban,Jorge Mansolo, Óscar López, Franklin Aballe,Daikel Manso,Maykel Riva ,Adriel Hechavarria y Ruben Oris, le brindan tranquilidad a cualquier director .

Mayarí por su parte viene con la inspiración y el optimismo que le impregna el exlanzador zurdo Miguel Angel González. La ofensiva de este equipo descansa en Edward Magaña, Osbel Sosa, Rafael Chacón, Armando Leyva y Luis Lawrence. El pitcheo lo encabeza el estelar Wilson Paredes.

Los Vaqueros de Calixto García fueron cuartos hace un año y por lo pronto son favoritos para avanzar a la postemporada. El experimentado mánager René Vera sabe que su plantilla no asusta, pero este es uno de los planteles que sale al terreno a ganar siempre, no importa la calidad del rival..."El bateo no me preocupa porque los seis primeros hombres de la alineación tienen recorrido en estas lides y están bien, la defensa también es de las mejores, con una medialuna de lujo, liderada por el torpedero Yordan Manduley y el veterano receptor Ademo Pérez, me preocupa el pitcheo, sobre todo los relevistas, pues como abridores tenemos a cuatro figuras establecidas como Dainier Cabrera, Guillermo Bertolí, Carlos Ramiro Méndez y Michel Álvarez”, dijo Vera a la radio local.

La inauguración oficial será en el Feliú Leyva con el duelo Holguín-Gibara y en este mismo grupo Cacocum visita a los Vaqueros en el "Orlando Proenza" de Buenaventura. En la liguilla central Báguanos será anfitrión de Antilla y los Colosos de Urbano Noris chocan con los Navegantes de Freyre en Santa Lucía. Por último en el Este Mayarí espera por los Leones de Frank País y Cueto acoge a los Cafetaleros de Sagua de Tánamo.

La Serie Provincial 2023 se jugará los sábados y miércoles, siempre con programas dobles desde las 10.00 am. Cada equipo disputará 24 partidos en la etapa clasificatoria y avanzan los dos primeros lugares de cada llave y los dos mejores terceros para la etapa de cuartos de final.