Los “Vaqueros” y sus veintisiete años en el olimpo

Imágenes de archivo

Como transcurre el tiempo, parece que fue ayer, hoy cumples… así dicen los primeros versos de la canción que le hice a mi hija para sus quince. Ahora son doce más, pues justamente este 7 de septiembre se cumplen veintisiete años de que el equipo de béisbol Vaqueros del Oeste, alcanzara la gloria con el título en el Torneo Nacional de Clubes Campeones.

Equipo"Vaqueros del Oeste",año 1996.

Lo vivido en aquellas jornadas por miles y miles de aficionados de este municipio fue sencillamente apoteósico, solo comparable por lo ocurrido en enero de 1959 con el paso de la Caravana de la Libertad, encabezada por el Líder eterno de la Revolución Cubana Fidel Castro.

“Yo soy una mujer privilegiada pues pude vivir los dos más grandes acontecimientos que han pasado en este territorio, pero estoy segura que en el 96 éramos muchísimos más, pues habían transcurridos casi cuatro décadas del paso de los Rebeldes y este pueblo había crecido muchísimo”, así nos decía recientemente Belkis Santiesteban Reyes, fundadora de la Peña Deportiva El Diamante y quien, por derecho propio se convirtió en la “madrina mayor” de aquel fabuloso equipo.

Antes de llegar al compromiso final contra la novena de Matanzas, los discípulos del avezado director René Vera Batista, dejaron en el camino a tres selecciones que, por lo menos en el papel, lucían mucho más fuertes: Yara, Santiago de Cuba y Guáimaro.

“Muchas veces he pensado en aquel campeonato y tengo que confesar que todavía se me hace difícil creer que alcanzáramos el primer lugar, cuando tuvimos que medirnos a conjuntos tan superiores, pues apenas contábamos con dos peloteros de renombre: Juan Carlos Bruzón y Santiago Torres, no tengo dudas de que aquel extraordinario triunfo se logró por la armonía de los muchachos, por la entrega, la pasión y la disciplina técnica con la que jugaban, era casi una máquina”, así nos comentaba años atrás, en una entrevista para el programa Desde mi Palco, el artífice principal de aquella brillante página, el Licenciado Vera Batista.

René Vera Batista,director "Vaqueros del Oeste,año 1996.

Y en verdad aquella generación de jóvenes peloteros, que ya habían dado la clarinada cuatro años atrás, con el subtítulo en la primera versión de los Clubes, lo hacían todo casi a la perfección. Aquella alineación con Dioscórides Batista, José Manuel Estrabao (el pinto), Juan Carlos Bruzón, Santiago Torres, Rafael Valera, Bismark Fernández, Ramón Aguilera, Alcides Velázquez y Yoanis Quintana, era letal, pues hacían lo que en cada momento había que hacer.

, José Manuel Estrabao (el pinto) y Santiago Torres,destacados peloteros.

La defensa de aquellos “Vaqueros” era como un imán, una especie de cerrojo que accionaba en todas partes del terreno. Sobre el pitcheo, que escribir, con solo ocho figuras en el staff, recorrieron todo el trayecto, desde la serie provincial hasta el séptimo juego de aquel dramático play off final ante un elenco yumurino, cuajado de figuras de altísimo nivel.

Fue precisamente ante los matanceros que el fornido derecho de Las Mananinas, Alexander Rodríguez, firmó con letras doradas un pasaje épico, al trabajar largo relevo en el sexto encuentro y salir veinte horas después, más duro y con más control, al rescate del curveador zurdo Alcibiades “el diablo” Peña, para preservar el memorable éxito. Mención obligatoria también para Hernán Maldonado, Juan Enrique Pérez, Orlando “el beby” Cruz, Randolfo Aguilera y Oscar Leyva, protagonista en distintos momentos del evento.

Alcibiades Peña,pitcher del equipo "Vaqueros del Oeste",año 1996

Hoy, a veintisiete años de aquella proeza, me galopan en la mente tantos y tantos recuerdos, muchos de ellos plasmados en el son “Gozando con los Vaqueros”, dedicado a estos inmortales atletas, y otros guardados en el disco duro de mi cerebro. Todo ello me hace sentir un profesional afortunado, por poder contar, en primera persona, hechos que tardarán décadas y décadas en repetirse, o tal vez, jamás se repitan.

Homenaje al destacado pelotero Joan Bruzón,por las máximas autoridades del municipio (año2016)