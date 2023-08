Los Vaqueros otra vez por la discusión del título.

“Nosotros nos preparamos para discutir el título, siempre hemos pensado de esa manera y así lo haremos hasta que estemos en esta responsabilidad”, así nos comentaba este miércoles el Licenciado René Vera Batista, quien nuevamente estará al frente del conjunto de béisbol de nuestro municipio de Calixto García, que tomará parte en la ya cercana serie Provincial.

El evento se iniciará el sábado 23 del entrante mes de septiembre, con una nueva estructura, dos zonas con cuatro equipos cada una. El elenco calixteño estará en el apartado Dos del Oeste, en compañía de los Juveniles, Cacocum y la representación del territorio de Urbano Noris.

Según René, el equipo no debe tener complicaciones para pasar a la segunda fase: “se está trabajando fuerte, aunque de una manera atípica por las situaciones económicas que atraviesa el país, eso no ha obligado a entrenar lunes, miércoles y viernes, pero la mayoría de los peloteros tienen experiencia en estas lides y jugaron la temporada municipal”.

La ofensiva y defensa del conjunto parecen de las mejores de la provincia, sin embargo el talón de Aquiles pudiera estar en el staff de lanzadores, al respecto Vera Batista acotó: “el bateo no me preocupa porque los seis primeros hombres de la alineación tienen recorrido en estas lides y están bien, la defensa también es de las mejores, con una media luna de lujo, liderada por el torpedero Yasmani Leyva y el veterano receptor Ademo Pérez, me preocupa el pitcheo, sobre todo los relevistas, pues como abridores tenemos a cuatro figuras establecidas como Dainier Cabrera, Guillermo Bertolí, Carlos Ramiro Méndez y Michel Álvarez”.

Por lo pronto, los Vaqueros siguen preparándose con la responsabilidad que los caracteriza, esperando la voz de play, el día 23 frente a los Juveniles, aquí en el estadio Orlando Proenza Vera, doble juego a siete entradas, desde las diez de la mañana.