62 SNB: Leñadores siguen impecables en el Mella

Los Leñadores siguen arrasando cuando juegan de local en la 62 Serie Nacional de Béisbol y ya suman 20 victorias en las últimas 21 presentaciones en el estadio Julio A. Mella.

Con el éxito de 4 anotaciones por 3 sobre Industriales este lunes en la final, llegan a seis sin la sombra del revés en su casa en el play off y de paso se ponen a dos sonrisas de ganar su segundo título en la pelota cubana.

A pesar del gran trabajo del abridor de los “azules” Raymond Figueredo, quien en 6 entradas maniató a la poderosa ofensiva verdirroja, solo le hicieron una limpia, permitió 5 hits, ponchó a 5 y regaló solo una base por bolas, los visitantes no pudieron conseguir el triunfo y se les pone difícil el enfrentamiento.

Los alumnos de Guillermo Carmona comenzaron impetuosos ante el zurdo Eliander Bravo y le fabricaron 2 carreras en el mismo primer capítulo. La otra anotación llegó en el tercero, mientras los tuneros marcaron una en el primero y tres en el llamado inning de la suerte que resultaron decisivas.

El ilustre veterano de los Leñadores Danel Castro estaba en noche aciaga hasta que llegó con empate y ventaja en posición anotadora. Danel, quien parece hecho para estos momentos, le soltó cañonazo al jardín central al relevista Frank Herrera e hizo explotar el Mella.

“No había visto a ese lanzador en este partido, yo no estaba bien y tuve que hacer los ajustes porque incluso me tenía en 2 strikes. Me había tirado recta y la había fallado y me preparé para batear el rompiente”.