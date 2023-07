La pelota calixteña tiene un nuevo monarca

Yasmany Leyva botó la pelota de jonrón por el jardín derecho, en la misma primera entrada y con dos compañeros en circulación, para de esta manera decidir el partido, y más que ello, darle al conjunto de Las Delicias, el título de nuevos monarcas del béisbol calixteño.

El juego, tercero de la gran final ante Mir, se desarrolló abarrotado de público en el terreno del poblado de San Agustín de Aguarás, al término del cual, el director del elenco ganador Julio Velázquez, con lágrimas en los ojos expresó: “Este triunfo se lo dedicamos a la memoria de Rafelito Martínez, muchos años al frente de equipos de este Consejo, y lamentablemente fallecido hace relativamente poco tiempo, al igual que el jugador de Series Nacionales Rolando Almaguer “Patero”, el pelotero Arnaldo Almaguer “Nandy” y al periodista José Andrés Piña, que nos seguía a todas partes, a todos ellos le dedicamos un minuto de silencio y te repito este título es para ello y que en la gloria estén”.

Me recordaba el segunda base y codirector del equipo Lizandro Velázquez, que hacía justamente treinta años que una novena de Las Delicias no ganaba un campeonato: “La alegría es inmensa, tres década buscando la cima y ya estamos en ella, agradeciendo la entrega de los peloteros y en particular de los refuerzos Adelmo Pérez y Yoan Urquiza, así como a Yasmany que demostró su alta calidad, decidiendo el juego y también el título de manera invicta en esta final ante los mireños”.

También señalaba Lizandro el reconocimiento para las esposas de casi todos los peloteros: “le dedicamos este triunfo a Gisela a Mercedes Velázquez, Ailiety, Migdiala, que tienen que madrugar para cocinar, lavar los trajes, coserlos a veces y cuando salimos, hacerse cargo de los animales, porque muchos de nosotros somos campesinos”.

Muy contenta toda la afición, y entre ellas las mujeres, así nos decía la ya mencionada Gisela: “Los hemos ayudado desde el principio, la alegría es inmensa y el año que viene seguiremos en la batalla junto a cada uno de los peloteros, esto ha sido un bonito regalo, quiero destacar al jonronero y el pitcheo durante todo el campeonato de Dainier Cabrera, el ganador de hoy”.

Inmenso el jolgorio, y muy merecido porque los miembros de esta formación de Las Delicias, mantienen vivo el béisbol en el Consejo Popular de San Agustín de Aguarás. El reconocimiento también para los sub campeones de Mir y para sus homólogos de Domínguez y Dovales, este último llegando por vez primera a una semifinal.