Vaqueros del Oeste convocados a iniciar preparación.

Los atletas Adelmo Pérez Velázquez, Yasmani Leyva Martínez y Raicel Martínez Pantoja encabezan la preselección de los legendarios “Vaqueros del Oeste” con miras a la venidera Serie Provincial de Béisbol.

Completan la lista Luis Adrian Guevara Poll, Delio Betancourt Velázquez, Michel Álvarez Rodríguez, Alfredo Torres Bruzón, Dennis López Pérez, Danel Rodríguez Pozo, Guillermo Almeida Almaguer, Bernardo Ruiz, Lisandro Velázquez Velázquez, Dainier Cabrera Almaguer, Yaliandris Téllez Velázquez y Guillermo Bertolís Labrada.

De igual manera están convocados Carlos Ramiro Méndez Cruz, Elder López Pozo, Julio Ricardo Aguilera, Yoel barroso Ramírez, Alejandro Medina Almaguer, Yaidel Pérez Velázquez, Karel Velázquez, José luis Mora Pupo, Daniel Colón Pupo, José González Figueredo y Yasniel López Córdova.

Como se aprecia existe una mezcla importante de atletas jóvenes y otros experimentados que harán de la futura selección un equipo competitivo.

Adelmo Pérez Velázquez uno de los más experimentados del conjunto dijo sentirse en condiciones de enfrentar una nueva campaña “Me siento bastante bien sobre todo desde el orden psicológico para ayudar al equipo en lo que haga falta, con nuestra experiencia podemos ayudar a los más jóvenes”

Uno de estos noveles, Alfredo Torres Bruzón aseguró que este año espera tener un resultado superior “Estuve en la preparación con vistas a la Serie Nacional y eso me ha ayudado a mejorar en aquellos aspectos en los que no me sentía del todo preparado, soy joven pero también puedo aportar al equipo”

Los preseleccionaos fueron convocados para el lunes 17 de julio para iniciar en el estadio Orlando Proenza Vera de Buenaventura, Cuartel General de los Vaqueros, su preparación para la Serie provincial.