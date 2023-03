Se desbordó la Copa “Pepe” Piña in memoriam.

No se puede catalogar de otra manera, el final de la Segunda Copa Oriental de Softbol José Andrés Piña in memoriam fue dramático, pues cuando los periodistas de la provincia de Santiago de Cuba saboreaban el triunfo, al estar ganando 10x8 en la última entrada y con un out en la pizarra, sus homólogos de Las Tunas se propusieron aguarle la fiesta.

La situación se tornó extremadamente tensa en el estadio Orlando Proenza Vera, de Buenaventura, pues los tunero conectaron tres imparables consecutivos, para colocarse a una raya del empate, el cual lo colocaron en segunda base con la posible ventaja en primera.

Los seguidores de los indómitos apenas podían respirar, el avezado mentor pedía calma y concentración a sus jugadores, pues para colmo de males, el hombre en turno era uno de los mejores bateadores de los contrarios, Denis Peña, quinto en la tanda. El derecho Rolando Carrera no se inmutó y se arriesgó a lanzarle un envío por el centro, a la altura de las rodillas, al cual Peña le fue con toda las fuerzas de sus largos brazos, logrando una fuerte conexión, pero de frente al torpedero, quien fildeó con maestría, le pasó al segunda base y este, a la velocidad de la luz, devolvió al inicialista para concretar una espectacular jugada de doble play, que multiplicó el júbilo de los santiagueros.

Como un resorte, los santiagueros que estaban en el terreno y los de la banca, se movieron hasta el centro del diamante para felicitar a uno de los héroes, el lanzador Carrera, que de paso se llevó el liderazgo en victorias, con dos, y a la vez, fue elegido como el atleta más valioso del evento, desarrollado a la memoria del periodista de nuestro municipio “Pepe” Piña, como le decíamos todos, fallecido a causa de la diabólica pandemia de la covid 19.

“Este es uno de los momentos más felices en todo los años que llevo jugando Softbol y más, que sea por una causa tan noble, el homenaje a un colega, bueno como persona y como profesional”, así, entre otras cosas, le dijo Rolando a nuestro colaborador Donald Carralero, al término del espectacular encuentro”.

La segunda posición de la lid se la agenció el combativo elenco tunero, que tuvo en el primera base Maikel Hernández a su bujía inspiradora, quien resultó el líder en hits conectados, con seis, además de ser el segundo de los bateadores con average de 750, únicamente superado por el indómito Manuel Muguercia que terminó con un altísimo promedio de 800, cuatro incogibles en cinco turnos.

En el beisbolito, aledaño al Proenza Vera, se discutió el tercer lugar de la competencia, entre los reporteros de nuestra provincia de Holguín y el elenco de Deportes del municipio, ganado por estos últimos 19x9, con destaque para el jovencito Alfredo Torres, quien conectó par de cuadrangulares y con un total de tres, se llevó las palmas en tan codiciado departamento.

Lo más llamativo por la representación holguinera estuvo a cargo de su cuarto bate, el locutor y comentarista deportivo de esta emisora Lázaro Ávila, quien despachó un vuela cercas con las bases llenas, bueno para impulsar cuatro carreras, que le dieron el premio en ese apartado.

Lázaro Avila Rey.(Isquierda)

En el acto de premiaciones, desarrollado en el restaurante Itabo, el destacado y conocido periodista y sofbolista santiaguero Camilo González, conocido en todo el archipiélago cubano como “Camilote”, no pudo detener las lágrimas que corrían por su rostro, cuando después de recibir el certificado acreditativo del primer lugar, Roxana Hechavarría, presidenta de la UPEC en este medio de prensa le entregó un pulóver con la efigie de “Pepe” Piña, a quien fuera su amigo, desde el primer año de la carrera en la Universidad de Oriente y compartiera en varios torneos nacionales de esta disciplina.

“Ustedes me están taladrando lo más íntimo de mi ser y, me alegro que así sea pues Piña es, en presente, mi eterno amigo. Este regalo me une más, pues llevarlo ahí en mi pecho es un privilegio enorme, que siempre se los voy a agradecer, espérennos, que el año que viene volveremos, y en mi caso particular, te repito que vendré antes para ir al cementerio donde está su tumba”, así le confesaba Camilo a nuestro compañero de gremio Iraldo Leyva.

Esposa y padre del fallecido periodista José Piña Rodríguez.(Al centro)