Martí ,el deporte y Fidel

Pareciera que a José Martí el tiempo no alcanzaba para andar la América juntando voluntades, desandando caminos y organizando la lucha por la total independencia de Cuba. Jamás desmayó su verbo y su pluma, no cesó de hacer trazos y aupar conciencias. Le escribió a la patria, al amor, a la naturaleza, a grandes músicos, poetas , pintores…Y al deporte.

“Tengo a la higiene por necesidad capital en la educación de los niños y lo primero que les enseñaría acaso y con más ardor, sería el desarrollo de sus músculos…”. En una época cuando todavía la sociedad no tenía el dinamismo de hoy el apóstol insistía en la importancia del ejercicio físico, algo que únicamente con la Revolución de Fidel Castro se ha hecho realidad en Cuba.

Precisamente unos días después de la alborada de 1959 el Comandante en Jefe reflexionaba…”Soy un convencido que la actividad del deporte es necesaria al país. Da pena que haya tan poco deporte. Apenas un diez por ciento de nuestra juventud practica deportes..”

Y entonces florecieron en toda la isla instalaciones deportivas tanto en ciudades, pequeños poblados o zonas rurales. Unas con más conford y condiciones que otras, pero todas encaminadas a crear un sistema deportivo en toda la extensión de la palabra. Se fundaron escuelas para formar entrenadores y profesores de educación física, surgieron los centros para la formación de atletas y el panorama comenzó a cambiar de una manera aplastante.

Aún en medio de serias limitaciones económicas la práctica del deporte se mantiene como una prioridad en todas las edades porque como escribiera Martí..”En estos tiempos de ansiedad espíritu, urge fortalecer el cuerpo que ha de mantenerlo. En las ciudades ,sobre todo, donde el aire es pesado y miasmático, el trabajo excesivo y las causas de fatiga grandes..”

Las profecías del maestro fueron bien captadas y llevadas a la práctica por el naciente sistema socialista que sin distinción de razas o sexos daba las mismas oportunidades a todos para la práctica de cualquier manifestación deportiva. El propio Fidel lo definía el 19 de noviembre de 1961 durante la clausura de la Plenaria Nacional de Consejos Voluntarios…”Por eso es el deporte una actividad tan maravillosa , que no solo ayuda a la salud física, no solo ayuda a formar el carácter, no solo ayuda a forjar hombres de espíritu y de cuerpos fuertes, sino que también alienta al pueblo y hace feliz al pueblo…”

José Martí no era un experto en deportes , pero su gran fuerza descriptiva y su cualidad de genio le bastaron para, con una simple mirada hacer una profunda valoración de cualquier espectáculo del músculo. Vivió 15 años en Estados Unidos y desde allí dejó la posteridad notas desgarrantes que narran la práctica del deporte como mercancía .

Presenció competencias de Esgrima, Béisbol, Fútbol, Remos y Boxeo profesional. De este último dejó precisiones con acusador verbo que no hace falta ni buscar el significado…” Aquí los hombres se embisten como toros, apuestan a la fuerza, se muerden y se desgarran en la pelea y van cubiertos de sangre ,despobladas las encías, magulladas las frentes, descarnados los nudos de las manos…”

Dos siglos después de aquellos memorables apuntes, la historia ha cambiado poco en este mundo de dinero, deporte y negocios. En Estados Unidos el boxeo continúa cobrando vidas y llenando los bolsillos de quienes por abajo del ring alimentan es lucrativa práctica…” en tanto el competidor, rotas las vértebras, , yace exánime en brazos de sus guardas y manos de mujer tejen ramos de flores que van a perfumar la alcoba concurrida de los ruines rufianes…” sentenciaba el más universal de los cubanos…

Hoy día en medio de difíciles condiciones económicas, cuando el deporte está vinculado estrechamente al mercantilismo, donde proliferan el robo de talentos, el doping y la corrupción , Cuba se levanta como un ejemplo para todas las naciones del tercer mundo.

Más de 40 mil niños talentos concentrados en escuelas especializadas garantizan el futuro, mientras el deporte para todos cobra vida en pequeñas comunidades, barrios, poblados o ciudades como única vía para hacer realidad el pensamiento martiano y la obra de Fidel…”

Los campeones los necesitamos ,porque los campeones se convierten símbolos de la juventud y de los niños, los campeones proporcionan alegrías , honores, glorias y prestigio al país…” otra frase del más ferviente ejecutor del deporte y cubano y fiel seguidor de la obra y la doctrina de Martí.