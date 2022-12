Vaqueros o el apego a no rendirse

Cuando este miércoles se ponga en marcha la gran final de la XLV Serie Provincial de Holguín se notará la ausencia de los Vaqueros de Calixto García, uno de los equipos emblemas del oriente del país, pero que esta vez se quedaron en el camino no sin antes vender cara su derrota ante otro plantel insignia en nuestra geografía como son los Tigres de Báguano. Los calixteños avanzaron como mejor segundo lugar tras ceder el trono de la liguilla del Oeste a los Sultanes de Holguín.

De esa manera la novena de René Vera, campeona de Cuba en 1996 y subcampeona en 1992 y 2005, tuvo que cruzarse con la escuadra báguanense, amplia favorita y dueña del circuito del Centro con 15 victorias y una sola derrota.

Los Vaqueros cayeron 2-1 en su estadio "Orlando Proenza" y se marcharon al "Melchor Anido" con la moral bien alta, aún cuando su plantilla ya no era la de antaño y por si fuera poco sus dos principales cartas del pitcheo Walnier Osorio y Guillermo Bertolí estaban lesionados y no hicieron el viaje. Con esas barreras de por medio mandaron el play off a un tercer y decisivo duelo tras ganar con pizarra de 3-2 con una gran actuación del derecho Dainier Cabrera y cierre eficaz de Elexis Valera . En la porfía que definía el pase a la discusión del título el joven Carlos Ramiro Méndez le ganaba el pulso a la altura del sexto episodio 1-0 al nacional Carlos Santiesteban, pero una repentina dolencia en su brazo de lanzar le impidió salir a la lomita en la penúltima oportunidad para Báguano. A su rescate vino otra vez el incansable Elexis Valera que permitió tres carreras y jonrón decisivo de Maikel Rivas para provocar el delirio en la repleta grada local con triunfo de 3-1 y el pasaje directo a la discusión del trofeo.

Definitivamente los Vaqueros ocupan el cuarto lugar, pero dejan en su afición la tranquilidad de no rendirse, aún con condiciones difíciles como ahora. El reto inmediato es trazar una estrategia de trabajo para formar atletas jóvenes y encontrar el necesario relevo de algunos que ya vieron pasar sus mejores momentos. El Béisbol forma parte de la identidad de nuestro municipio y somos muchos los encargados de mantenerlo en alto. Esta no es una tarea única del Sectorial de deportes.

Del otro lado en la postemporada los Sultanes de Holguín recibieron escasa resistencia de los Pineros de Mayarí y resolvieron con facilidad su viaje a la final con éxitos de 12-2 y 6-2. El equipo que dirige Daniel Inararity se ve muy sólido en todos los aspectos del juego y posee todas las herramientas para aspirar al campeonato.

Jesús Enrique Pérez y César Concepción son sus lanzadores de cabecera quienes aspiran al respaldo ofensivo de Aníbal Vaillant , Ernesto Torres y compañia. Pero el mánager de los Tigres de Báguano Emilio Bousa confía en su plantilla que lideran Carlos Alberto Santiestéban, Oscar López, Marnolkis Aguiar, Maikel Rivas y Deykel Manso .

La gran final del se inicia este miércoles -10.00 am- con un doble juego a 7 entradas en el estadio "Melchor Anido Prada" de Báguano donde la novela local recibe a los Sultanes de Holguín . El venidero sábado las acciones se trasladan al Feliú Leyva de la ciudad cabecera y de no tener decisión se regresa a territorio baguanense para el quinto y último choque.

Báguano busca su oncena corona, mientras u rival acumula ocho trofeos, igual