FÚTBOL: “Belleza, alegría, magia… pasión”

El Chino Morales,primer calixteño que hizo un equipo Cuba(Primero a la derecha)Hace justamente cuarenta y cinco años, un humilde joven de Buenaventura, con la anuencia del entonces director municipal de deportes, decide comenzar la enseñanza de una disciplina que lo fascinó desde el primer día que la vio jugar.

El hecho ocurrió en La Habana, a finales de 1966, durante su breve estancia en una de las tantas escuelas que abrió la Revolución para los hijos de obreros y campesinos. “Desdichadamente, en la primera visita que me hizo mi adorada madre, decidió que regresara con ella, yo no quería, pero ya se sabe el respeto que había antes a los padres, te confieso que me mantuve años obsesionado con aquella pelota que solo se podía mover con las piernas y la cabeza, y me dije que algún día yo lo aprendería y lo enseñaría”, así con nostalgia, nos comentaba recientemente Raciel Vera Batista.

Raciel Vera Batista y uno de sus equipos de fútbol.

Aquellas palabras, más que una quimera de adolescente, fueron como una premonición, pues al paso de apenas una década, en 1977, después de aprender con maestría, mientras era alumno de béisbol en la entonces EIDE, enclavada en el Ateneo de la ciudad de Holguín, Raciel, pelotas en manos, llegaría al terreno, aledaño al Centro Escolar Rigoberto Mora, en Buenaventura, y empezaría las enseñanzas de lo que con el transcurrir del tiempo se convertiría en el deporte más integral del municipio de Calixto García, por los resultados en eventos provinciales y nacionales de todas las categorías, los aportes a los Centros de Alto Rendimiento, y el paso de cuatro atletas por diferentes equipos Cuba.

Fue aquel humilde jovencito el artífice de una obra, que en sus inicios tuvo muchos detractores, los que más tarde veían asombrados, como se abarrotaba el hoy llamado terreno viejo, aledaño al estadio de béisbol. Allí se forjaron decenas de glorias de esta disciplina, entre ellas Alexander Rabaza, Noel Díaz “Noelito”, Ramón Pupo, los mellizos Romny y Renny Tamayo, los hermanos Fernando, Reynaldo y Ernesto Pérez, Arabel Sánchez, Gustavo Rivero, José Manuel Toró, Rosbel del Toro, Omar Camejo, Miguel “el tiño”, Peña, Léster Gómez, y el fenomenal Juan Carlos Bruzón, quien tanto virtuosismo mostró, que antes de iniciar su extraordinaria carrera en el béisbol, fue el líder de los goleadores en el torneo provincial de primera.

Noel Díaz Preciado.Gloria del fútbol calixteño.

Dos años más tarde, en 1979, la apoteosis sería en San Agustín de Aguarás. Allí llegó otro jovencito, este, del barrio de Las Lajas, Ernesto Vera González, con tanta pasión a la hora de enseñar, que no podía acceder a los reclamos de muchos padres, que solicitaban la matricula de sus hijos en el área especial. ¡Que manera de enraizarse la semilla! Ernesto se marchó pero quedó Walfrido de la Peña “Papuchín”, y después llegaron otros, y comenzaron a florecer los frutos, y aparecieron Jorge Luis “el chino” Morales, César Labarta, Antonio Brizuela y Alexander David “Pochito” García, todos integrantes de equipos Cuba, en diferentes momentos y categorías.

Walfrido de la Peña “Papuchín”.(Segundo de isquierda a derecha)

No se puede olvidar la obra de otros técnicos como el matancero Manuel de Arma, Vladimir Almaguer, Noslén Rodríguez y Félix Manuel Martínez, todos con el empeño de formar atletas cultos y de alto vuelo, en lo técnico y lo táctico. Ejemplos de ellos sobran, con múltiples medallas en Juegos Nacionales Escolares, en Nacionales Juveniles y decorosas actuaciones en los torneos cubanos de Primera.

Félix Manuel Martínez.Técnico de fútbol.

La lista sería extensa, pero además de los mencionados es obligatorio señalar a Reinier “el píquiri” Chávez, el último de los arietes calixteños, con varios goles en campeonatos del país. Tampoco puede dejarse a un lado la formación y desarrollo de un amplio grupo de árbitros, los que han constituido cuartetas completas de esta geografía, en eventos de renombre a nivel de nación, liderados por Alciley Duvergel, quien se prepara arduamente para enfrentar con éxito la difícil evaluación de árbitro internacional y, de lograrlo, convertirse en el primero de la historia de este municipio.

¡Cómo en una fecha como la de hoy!, Día del fútbol cubano, en la que recordamos el primer partido oficial del balompié en este archipiélago, ocurrido el 11 de diciembre de 1911, entre el equipo de cubanos y españoles Hatuey y el Roberts, de Inglaterra, en el Almendares Park, de La Habana, vamos a dejar de reconocer la labor histórica de jugadores de aquí en los centros de Alto Rendimiento, en particular en la EIDE y la ESPA, labor en la que el territorio calixteño ocupa una posición de privilegio, liderada durante cuatro lustros por “Noelito”, que enseñó y envió para equipos nacionales a más de 30 de sus educandos, entre ellos figuras emblemáticas del balompié cubano como Oliver Matos y Fernando Chapman, este último, reconocido por los especialistas como el mejor futbolista de sala de Cuba, en la historia de la modalidad.

Sirvan estas humildes líneas para reconocer la obra de decenas y decenas de jugadores y maestros, y muy en particular la Raciel Vera Batista, considerado con total justeza como “El Padre del Fútbol calixteño”.

Dos grandes del fútbol calixteño.Raciel Vera y Ernesto Vera. Fútbol en San Agustín.Entrenadores Lizardo Pérez y Walfrido de la Peña.