ALCILEY DUVERGEL: “Ser árbitro es una profesión bañada de honestidad”.

Alciley.El segundo a la derecha.La actitud solidaria y valiente del árbitro Amado Maestri, quien el 4 de diciembre de 1957 defendiera a un grupo de estudiantes revolucionarios, que se lanzó al terreno del entonces Gran Estadio del Cerro con una tela en protesta por los crímenes y torturas de la dictadura batistiana, no podía ser olvidada, por ello en 2002, la dirección del INDER la instituyó como Día del árbitro deportivo.

Y honor a quiénes honor merecen, pues no es un secreto que dicha profesión es difícil, sobre todo en deportes tan populares como el béisbol y el fútbol, no olvidemos una frase que dice: “perdimos por el árbitro”. Hoy, con la entrevista a uno de los jueces que más rápido ha evolucionado en la provincia de Holguín, reconocemos a todos los que en nuestro municipio, se desempeñan en tan vital actividad.

“A veces he escuchado frases como esta “ellos se creen el centro del universo”, que manera más superficial de pensar, pues ,aunque sin la presencia de nosotros no se puede efectuar un juego, un combate o un determinado evento deportivo, que sea oficial, no creo que los árbitros tengamos esa manera de actuar, por el contario, somos muy responsables, pues sabemos que en una decisión puede escaparse una medalla, un título, un triunfo”, así nos decía el espigado joven Alciley Duvergel Romero, que se prepara tesoneramente para pasar la difícil prueba de árbitro internacional de fútbol.

Desde su natal Guantánamo, llegó a Buenaventura hace un par de lustros y aunque solo había practicado el béisbol, se interesó por el futbol: “En verdad del balompié sabía muy poco pero un día fui a ver entrenar al equipo del municipio y el profesor Félix Manuel, parece que por mi estatura tuvo algo que lo alumbró, y me dijo que si quería integrarme, le dije que sí, pero que apenas conocía. Poco a poco me fue gustando y al paso de las semanas me preguntó que si quería pasar a ser árbitro, que él me ayudaría, y ya ves , aquí estoy con varios campeonatos nacionales y esperando la evaluación para graduarme como internacional”.

Ese título sería el gran premio al movimiento futbolístico y deportivo, en general de este territorio calixteño, pues sería el primero en la historia: “la evaluación nos la frenó la covid 19, pero seguimos preparándonos fuerte porque en cualquier momento nos llaman, y te digo que no me puedo descuidar pues es una prueba dura, además de la parte teórica que es bien rigurosa, la parte física no se queda atrás ya que hay que correr varios kilómetros en un tiempo bien ajustado”.

En hora buena la labor de este Licenciado en Cultura Física, al frente de sus colegas en el Combinado de Buenaventura, y en su reconocimiento llegue a todos los que de manera profesional o voluntaria, que en esta geografía son decenas y decenas, los más sinceros aplausos por la labor tan extraordinaria que realizan.