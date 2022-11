Manduley ya juega la Liga de Nicaragua

El torpedero calixteño Yordan Manduley tuvo una de cal y otra de arena en su debut en la Liga profesional de Béisbol de Nicaragua (LPBN). Manduley se incorporó al equipo Tren del Norte y el primer día como séptimo bate y campo corto regular pegó de 3-2 aunque su novena cayó ante los Indios del Boer con pizarra de 7-0. No obstante, en la noche de este viernes como noveno madero se fue de 5-0 y lo más llamativo es que se ponchó en tres ocasiones, algo totalmente inusual en toda su carrera deportiva donde precisamente se ha caracterizado por su buen tacto. Ahora tiene de 8-2 para average de 250.

Este juego también fue derrota para el Tren del Norte , esta vez 5-4 frente a los Leones de Estelí y que tuvo su decisión en el décimo inning por un sencillo del granmense Adrián Moreno. En el cierre del décimo, el Tren también puso corredor en segunda, Sandy Bermúdez, y el cubano Yosvani Peñalver dio hit que dejó corredores en las esquinas sin out. No obstante, el rematador Téllez se creció haciendo abanicar a Manduley. Juan Diego Montes dio un elevado que no pudo producir y el cubano Alay Lago, cedió el último out para poner fin al encuentro.

La tabla de posiciones en la Liga Profesional de Nicaragua tiene a los Leones de León y a los Gigantes de Rivas empatados en el primer lugar (5-3) seguidos del Tren del Norte (4-4), los Indios del Boer (3-5) y los Tigres de Chinandega (3-5).