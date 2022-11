Cultura Física: Alegría, aplausos, vida.

La Ley Universal de Cultura Física la define como el “conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos materiales y espirituales que el hombre ha producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo” En otras palabras, la Cultura Física es la vía ideal para la búsqueda de una mejor calidad de vida, es el movimiento armónico y sistémico del cuerpo, en aras de fortalecer los músculos y la mente.

Este sábado se cumplen 61 años de que el eterno Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz se dirigiera a los delegados participantes en el Congreso de Consejos Voluntarios del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) para hacer la clausura de su primera plenaria, en el histórico encuentro, está la génesis del 19 de Noviembre, Día de la Cultura Física y el Deporte. Cuántas medallas han llovido desde entonces, desde los eventos de base hasta los Juegos Olímpicos, no hay un municipio de este archipiélago que no haya aplaudido una proeza, un resultado, el nuestro no ha sido de los que más veces lo ha hecho, pero se ha logrado en más de una ocasión y, paradoja, algunos de esos títulos han llegado en disciplinas que en esta geografía no se practican, como el remo, pues no tenemos mar, ríos, ni siquiera una presa con las mínimas condiciones para remar, sin embargo ahí está Wilfredo Bruzón Causilla, ganador de un metal dorado en los Juegos Centroamericanos celebrados en Santiago de Los Caballeros en 1986, y para remachar, están las cuatro preseas de oro obtenidas en los Juegos Nacionales escolares de este 2022 en dicho deporte acuático.

Las palmas también para el afamado pelotero Santiago “la pared” Torres, campeón mundial juvenil, en Venezuela, en 1988. Décadas después, otro jovencito, Elier Elizán Martínez, de la barriada de Las Guásimas, asombró a todos con la medalla de bronce en la prueba de cinco mil metros, en el Torneo Internacional Barrientos, efectuado hace unos meses en La Habana.

De igual manera ahí está el “pequeño gigante” Rencise Pérez Domínguez, otrora campeón nacional y de una Copa del mundo, está Yanelis Silva Zamora, raqueta en mano, dándole remates de optimismo y pasión a la diminuta pelota de pin pon y, a la vida misma. También vemos con humilde orgullo a los varias veces monarcas nacionales de la equitación, a los valientes vaqueros del Rodeo, con el extra clase Juan Carlos Vega, al frente.

Vemos con inmensa alegría las canchas de fútbol de Buenaventura y San Agustín, desbordadas de aficionados que vitorean a sus parciales, no importa de qué categoría sean, el cuadrilátero de pugilismo de Mir, y allí, a solo metros, contagiados con los constantes intercambios de golpes, están los discípulos de otro grande de nuestro deporte, el entrenador de Bádminton Freddy Hechavarría Tornés, con un palmarés digno de elogios.

“Aclarar” también es de sabios: no solo los medallistas y sus preparadores tienen loas en este intento de crónica, NO, llegue el reconocimiento eterno a todos los que una vez eligieron el ejercicio físico, el deporte, en fin la Cultura física para llenar de bríos el cuerpo y el alma.Señalarlos a todos sería imposible, pero imperdonable sería no agradecer la obra de Antonio “Tatín” Segura y su hijo Antonio Alejandro, al frente de un Gimnasio que poco tiene que envidiar a los más modernos del país.

Antonio “Tatín” Segura

De la pequeña familia del softbol, Sarahí Góngora Martínez y Aylín García Cordoví a la cabeza del amplio grupo que han convertido al territorio en el primero en el sector femenino. Como no estar agradecidos de la obra de los activistas, liderados por los incansables Freddy Andrés Almaguer y Randolfo Aguilera, este último, lamentablemente muy enfermo. No podemos olvidar la pujanza del hermano mayor de Tatín, Ángel, conocido por “Monanito, al frente de la eficiente brigada de Mantenimiento, a Donald Carralero Rodríguez, entre los más sobresalientes comunicadores institucionales del Inder, en el país, a Darwin Ramírez Guerra ,el primer Doctor en ciencias de la Cultura Física … que pena, ¡y que dicha”, que sean tantos los trabajadores con un quehacer relevante, y no podamos mencionarlos a todos.

Darwin Ramírez Guerra , primer Doctor en ciencias de la Cultura Física

El organismo deportivo en este municipio de Calixto García, llega al Día de la Cultura Física y el Deporte con otros resultados sobresalientes, el más llamativo, encontrarse en estos momentos como tercero en la matrícula de atletas en centros de Alto Rendimiento, solo superado por Holguín y Mayarí en ese orden, esto sencillamente es una proeza.

Al inicio del trabajo señalábamos que no éramos de los más aplaudidos por la cantidad de figuras relevante, no obstante, el ídolo del municipio, el estelar torpedero Yordan Manduley Escalona, ya no está solo en tan privilegiado apartado, montada en un “caballito de hierro”,tenemos a la esbelta joven Daimelín Pérez Quezada, quien hace apenas unas horas, se apuntaló en el equipo Cuba, con su clasificación para los venideros Juegos Centroamericanos del 2023.

Grandes de la pelota calixteña: Carlos González Mola y Yordan Manduley

Tal vez algunos de nuestros lectores se hayan preguntado, y el béisbol qué. Y razones les sobran, pues es indudable que en nuestra principal hoja de triunfos está en el béisbol, sobre todo con las apoteósicas actuaciones de los “Vaqueros del Oeste” en los Torneos Nacionales de Clubes campeones, segundos en la primera versión, en 1992 y campeones, cuatro años más tarde, en 1996, un triunfo, catalogado por miles de calixteñas y calixteños como el hecho más trascendental en la historia de este pueblo, con el extra clase Juan Carlos Bruzón y el ya mencionado Santiago Torres, como bujías inspiradoras. En 2005 se repitió el subcampeonato, con el ya fallecido Carlos Rodríguez Hernández, como director. Un lustro antes, en el año 2000, el hoy director del Combinado de Buenaventura, representó al municipio y a la provincia, en el Primer Campeonato Mundial, categoría 11-12 años, en Brasil, de donde regresó con una histórica medalla de bronce.

Oportuno señalar que el palmarés del béisbol, tiene sus orígenes en los años 20, del pasado siglo, en Guayabo, pero la verdadera popularidad llegó dos décadas más tarde con Don Ángel Martínez, Don Hernán Brito y Don Ramón Vera, pasando más tarde por el grandioso Carlos González Mola, el pimentoso Bismark Fernández Camejo, hasta la ya citada era de lujo, los años 90 y primeros de este siglo, resultado que en grado sumo debemos a la sapiencia, la paciencia y el optimismo de uno de los más grandes técnicos de este deporte en toda la geografía holguinera, René Vera Batista.

Dos generaciones :Hernán Brito y Santiago Torres

No podemos concluir este trabajo sin reconocer la certera conducción del Organismo Deportivo del municipio por intermedio del Máster Javier Fadúl Santiesteban y sus acompañantes en tan difícil labor. Para ellos y para los entrenadores, profesores y personal de apoyo, todo el respeto y la admiración de su pueblo Javier Fadúl Santiesteban. Director Municipal del INDER.