Cuba se mantiene invicto en Mundial de Béisbol5

El equipo de Cuba se quedó como líder solitario del grupo A en el Campeonato Mundial de BéisbolCINCO que se juega en Ciudad de México. En el plantel caribeño se desempeña la holguinera Claudia Lores Valera.

Los cubanos derrotaron este miércoles a la representación de Hong Kong 2-0 al ganar sus dos choques 12-3 y 10-0. En otros resultados de esta fecha en esta misma llave, México superó a Sudáfrica 2-1 (1-0, 1-4 y 3-2 en extrainning) y Lituania sorprendió a Japón 2-0 (3-2 y 4-0).



En la zona B Venezuela se quedó único líder con su apretada victoria sobre Kenya 2-1 (2-0, 3-5 y 5-0) mientras Taipei de China paraba en seco a Túnez 2-0 (5-1 y 6-5). Cuba debutó con victorias sobre Sudáfrica 2-0 (11-1 y 2-0), así como sobre Lituania 2 0 (7-1 y 13-1), según el resumen estadístico que publica el sitio oficial https://www.wbsc.org.

Aquí se juega al estilo play off, es decir con cada rival una miniserie de tres al mejor de dos. Ahora en el grupo A Cuba va de líder (3-0), seguido de México y Japón 2-1, Lituania 1-2 y Túnez 1-2. El director del equipo, Pablo Terry, reafirmó que el objetivo no es otro que tratar de ganar la Copa… «Tuvimos algunos problemas de coordinación, debido a que la altura incide en los muchachos, pero debemos superarlos y no regalar tantos outs por regla a la ofensiva.

La defensa se comportó bien con solo tres carreras permitidas», aseguró el mánager durante la conferencia de prensa. Llama la atención que en este certamen Africa está presente con tres selecciones; Sudáfrica, Túnez y Kenya.

Los principales diarios mexicanos han resaltado la impresionante apertura del evento desarrollado en el Sócalo, sitio cultural histórico de la capital azteca. “Con gran emoción y satisfacción doy la bienvenida a los equipos participantes a esta primera edición de la Copa Mundial de Baseball5 de la WBSC”, dijo el Presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari, al dirigirse a los presentes en la Ceremonia de inaugural .