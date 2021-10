A Saray Góngora el futuro le pertenece

Cuando a principios de este año la holguinera Saray Góngora viajó a Italia para jugar en la Liga profesional de Softbol, se abría un abanico de interrogantes.

Considerada como uno de los principales talentos de este deporte en Cuba, la espigada zurda calixteña de apenas 21 años marchaba a uno de los circuitos más fuertes, después de un corto estreno en Panamá.

En Italia firmó para el Esportivo Caserta, un club que radica en la ciudad de igual nombre, con unos 75 habitantes, capital de la provincia homónima, en la región de Campania y situada a 40 kilómetros de Nápoles.

"Sabía que venía a una liga muy fuerte, donde existe rivalidad y donde juegan atletas importantes de otros países. Me preparé bien y creo que no lo hice mal para ser mi primer año aquí".

En un principio siempre se tuvo la expectativa de Saray como lanzadora, pero una vez allí y apoyados en sugerencias desde Cuba, los técnicos del club comenzaron a trabajar con ella en el aspecto ofensivo. El hecho de ser zurda, de extremidades largas y buen contacto le abrieron las puertas."Siempre me ha gustado batear, aunque nunca había tenido esa responsabilidad en campeonatos. En la preparación me insistieron en pegarle parejo a la pelota y a no irme delante a los lanzamientos. "

Así fue utilizada como primera base y patrullera izquierda para terminar con average de 250 (56-14), 11 carreras anotadas, 1 doble, 1 triple, 5 impulsadas, OBP (338), 6 BB y 12 SO. A la defensa lo hizo para 967, 3 errores en 49 lances.

En el caso del picheo, Saray se desempeñó todo el tiempo como la segunda abridora en la rotación y llama la atención que de las cuatro victorias logradas por el Caserta en toda la temporada -incluyendo el play off de ascenso- la jovencita calixteña obtuvo tres.

Terminó con 3-8 en ganados y perdidos, PCL:5.66 (52 limpias en 64.1), trabajó en 11 juegos, 8 como abridora. Le pegaron 3 2B, 3 3B y 7 HR, otorgó 33 BB y ponchó a 48 oponentes. Le batearon para 339.

En un juego de campeonato le marcaron 67 millas, una velocidad respetable para ese deporte. "En el picheo me enseñaron a rotar la pelota y a perfeccionar los movimientos de impulso para aumentar la velocidad".

A la espera de poder regresar a Cuba apenas comiencen los vuelos regulares desde Italia, a Saray Góngora le gustaría regresar a jugar en la Liga A1 como se le conoce también al máximo evento softbolístico de ese país. " Ese es un asunto que deciden la Federación Cubana y la italiana. Espero estar acá en la nueva temporada, pero hay que esperar".

De todos modos, el aplauso para esta jovencita que enseñó facultades en uno de los circuitos profesionales más fuertes de Europa. El futuro le pertenece.