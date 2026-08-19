Ailén García(primera de derecha a izquierda).Imagen tomada de FacebookEl municipio de Calixto García vuelve a poner en alto el nombre de Cuba en el panorama deportivo internacional. Tres figuras clave del béisbol femenino cubano viajarán a Taipéi, China, para competir en un trascendental evento que dará inicio este próximo 23 de agosto.

La delegación de la Isla cuenta con el talento y la garra de nuestra tierra. Las jugadoras Ailen García Cordoví y YanetCarbonel Salinas, junto al experimentado entrenador Edilberto Vera Cruz, son los encargados de representar no solo a la nación, sino también a Calixto García en esta justa deportiva. Su inclusión en el roster y el cuerpo técnico nacional es un fiel reflejo del excelente trabajo de base que se realiza en el territorio con el béisbol femenino.

El torneo, que se desarrollará en suelo asiático, tiene una importancia capital para el deporte de las antillas. Más allá de buscar el podio, el objetivo principal es asegurar un lugar en la máxima cita del deporte. Este evento funciona como fase clasificatoria, otorgando los tan ansiados boletos para la Final de la Copa Mundial de Béisbol Femenino que se disputará el próximo año.

El camino hacia la clasificación no será sencillo. Cuba ha sido ubicada en un grupo de gran nivel donde deberá medirse a selecciones de mucho peso. Los rivales de las antillanas en esta primera fase serán los equipos de Venezuela, Japón, China Taipéi, Gran Bretaña y Filipinas.

Enfrentar a potencias tradicionales como Japón, o a rivales directos y de mucho carácter como Venezuela, pondrá a prueba la preparación, el carácter y la visión táctica del equipo cubano, donde la guía del profesor Edilberto Vera Cruz será fundamental desde el dugout.

Desde Calixto García, las miradas estarán puestas hacia Asia. La afición se une al llamado de apoyo para que Ailen, Yanet y el profesor Edilberto logren su objetivo y traigan el boleto al mundial. ¡Que el bate y el guante calixteño suenen fuerte en Taipéi!