Imagen de archivoEl municipio de Calixto García desarrollará de manera especial l,a carrera-caminata del 21 de noviembre, actividad que se realiza en conmemoración del Día Internacional de la Lucha por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. De manera especial, el municipio desarrollará esta jornada como parte de las acciones de sensibilización, prevención y rechazo a la violencia de género.

En este contexto, y como parte de la misma convocatoria, las escuelas EIDE, EPEF, los Centros Técnicos, las Academias y las Unidades Docentes desarrollarán también la carrera-caminata del 21 de noviembre, organizando sus actividades desde cada propia institución. De este modo, estudiantes, docentes, trabajadores y directivos podrán sumarse a esta iniciativa desde sus respectivos espacios educativos y deportivos.

La actividad tiene como propósito promover valores de respeto, igualdad y rechazo a la violencia hacia las mujeres y las niñas, utilizando el deporte y la caminata como herramientas de encuentro, reflexión y concienciación. Asimismo, busca fortalecer el compromiso colectivo de las instituciones educativas y de la comunidad con una cultura de paz y protección de los derechos de las mujeres y las niñas.

Se invita a las instituciones participantes a organizar sus actividades con antelación y a coordinarse con las autoridades municipales para garantizar el desarrollo adecuado de la jornada.